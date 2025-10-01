Sosyal Medyada Videoları ile Viral Olan Genç Kadın, 'Bahar' Dizisi Oyuncusu Çıktı
Sosyal medya her türden insanın yer aldığı bir yer.
Son günlerde sosyal medyada çektiği videolar ile çok konuşulan içerik üreticisi, Bahar dizisinin kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı! X’te paylaştığı videosuyla dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada destekleyenlerin yanı sıra eleştirenlerin de yorumlarını topladı.
Buyurun detaylara...
Öykü Su Okur çiçeği burnunda bir oyuncu adayı.
Herkes “Zuhal” videolarını konuşurken, genç oyuncu hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı.
