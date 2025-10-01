onedio
Sosyal Medyada Videoları ile Viral Olan Genç Kadın, 'Bahar' Dizisi Oyuncusu Çıktı

01.10.2025

Sosyal medya her türden insanın yer aldığı bir yer. 

Son günlerde sosyal medyada çektiği videolar ile çok konuşulan içerik üreticisi, Bahar dizisinin kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı! X’te paylaştığı videosuyla dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada destekleyenlerin yanı sıra eleştirenlerin de yorumlarını topladı.

Buyurun detaylara...

Öykü Su Okur çiçeği burnunda bir oyuncu adayı.

Kendisi son günlerde, özellikle X (Twitter) platformunda, çektiği videolar ile çok konuşuluyor.

'İçim pırpır etmiyor” videosuyla X’te büyük yankı uyandıran Öykü Su, hem destek hem de eleştiri dolu sayısız yorum aldı. Genç kadın, “Zuhal” adını verdiği personasıyla monolog videolar çekiyor.

Kendisine 'Yalan Dünya' Açılay benzetmesi yapan da oldu, teatral kişiliğini takdir eden de...

Herkes “Zuhal” videolarını konuşurken, genç oyuncu hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Genç oyuncunun, televizyonun sevilen dizisi Bahar’da rol aldığı ortaya çıktı.

Stajyer doktor rolünü canlandırıyor.

Kendisi setteki bir gününü de böyle paylaşmıştı:

