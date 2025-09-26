Kilo Verdikten Sonra Margot Robbie'ye Benzetildiğini Söyleyen Kadından İddialı Açıklamalar
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
146 kilodan 69 kiloya düşen genç kadın, görenlerin kendisini Margot Robbie zannettiğini söylüyor. Öyle ki 'kayıp kız kardeşi' olduğunu düşünenler bile var. Bakalım siz ne kadar benzeteceksiniz... 👀👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 yaşındaki Ellie Jeffries, 146 kilodan 69 kiloya düşerek hayatında büyük bir değişime imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ocak 2022’de Ellie, 146 kiloydu ve yemek bağımlılığından kurtulmak için mücadele ediyordu...
‘Benzetildiğim ünlü’ akımına Margot Robbie ile katılan Ellie, yorumlarda benzerliğe şaşıran insanların adeta şok yaşadığını söyledi.
2.5 milyon görüntülenen TikTok videosunu da buraya sizler için bırakalım. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın