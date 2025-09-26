onedio
Kilo Verdikten Sonra Margot Robbie'ye Benzetildiğini Söyleyen Kadından İddialı Açıklamalar

Kilo Verdikten Sonra Margot Robbie'ye Benzetildiğini Söyleyen Kadından İddialı Açıklamalar

Margot Robbie
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 14:29

146 kilodan 69 kiloya düşen genç kadın, görenlerin kendisini Margot Robbie zannettiğini söylüyor. Öyle ki 'kayıp kız kardeşi' olduğunu düşünenler bile var. Bakalım siz ne kadar benzeteceksiniz... 👀👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
26 yaşındaki Ellie Jeffries, 146 kilodan 69 kiloya düşerek hayatında büyük bir değişime imza attı.

26 yaşındaki Ellie Jeffries, 146 kilodan 69 kiloya düşerek hayatında büyük bir değişime imza attı.

Ancak Ellie için en heyecan verici kısım, 35 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie'ye benzetilmeye başlaması oldu.

26 yaşındaki genç kadın, yeni halini görenlerin kendisini Margot Robbie ile karıştırdığını söylüyor!

Ocak 2022’de Ellie, 146 kiloydu ve yemek bağımlılığından kurtulmak için mücadele ediyordu...

Ocak 2022'de Ellie, 146 kiloydu ve yemek bağımlılığından kurtulmak için mücadele ediyordu...

Geçirdiği bu büyük değişim ona ciddi bir özgüven kazandırdı ve Margot Robbie’ye benzetilmekten gurur duyuyor.

Hatta ikilinin benzerliği TikTok'ta da viral oldu.

‘Benzetildiğim ünlü’ akımına Margot Robbie ile katılan Ellie, yorumlarda benzerliğe şaşıran insanların adeta şok yaşadığını söyledi.

'Benzetildiğim ünlü' akımına Margot Robbie ile katılan Ellie, yorumlarda benzerliğe şaşıran insanların adeta şok yaşadığını söyledi.

Hatta birisi 'Margot'un kayıp kız kardeşi olabilir misin?' şeklinde bir yorum yapmış.

Ne yalan söyleyelim, biz benzerliği göremedik. Yorumu o yüzden size bıraktık!

2.5 milyon görüntülenen TikTok videosunu da buraya sizler için bırakalım. 👇

