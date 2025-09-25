Yılan Hikayesine Döndü! Suçüstü Yakalanan Müdürün Eşi de Aynı Coldplay Konserindeymiş

Hatırlayanlarınız vardır: Coldplay konserinde yaşanan aldatma görüntüleri tüm dünyada viral olmuştu. Milyar dolarlık Astronomer şirketinin eski CEO’su Andy Byron ile eski insan kaynakları müdürü Kristin Cabot, konserde ‘öpücük kamerasına’ yakalanmış ve sarmaş dolaş halleri gündem olmuştu. Evli olan ikilinin ihanet görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Ancak şimdi yeni bir iddia ortaya atıldı: Kristin Cabot, aslında eşinden ayrıymış ve eşi Andrew da aynı konserdeymiş.

