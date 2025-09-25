Yılan Hikayesine Döndü! Suçüstü Yakalanan Müdürün Eşi de Aynı Coldplay Konserindeymiş
Hatırlayanlarınız vardır: Coldplay konserinde yaşanan aldatma görüntüleri tüm dünyada viral olmuştu. Milyar dolarlık Astronomer şirketinin eski CEO’su Andy Byron ile eski insan kaynakları müdürü Kristin Cabot, konserde ‘öpücük kamerasına’ yakalanmış ve sarmaş dolaş halleri gündem olmuştu. Evli olan ikilinin ihanet görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Ancak şimdi yeni bir iddia ortaya atıldı: Kristin Cabot, aslında eşinden ayrıymış ve eşi Andrew da aynı konserdeymiş.
Buyurun detaylara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boston’daki Coldplay konserinde ortaya çıkan ihanet görüntüleri, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Times’a konuşan bir kaynak, insan kaynakları müdürü Kristin Cabot’un aslında eşi Andrew Cabot’tan ayrıldığını ve birkaç haftadır ayrı yaşadığını açıkladı.
"Birkaç haftadır ayrı yaşıyorlardı ve dostça ayrıldılar."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın