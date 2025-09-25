onedio
Yılan Hikayesine Döndü! Suçüstü Yakalanan Müdürün Eşi de Aynı Coldplay Konserindeymiş

Coldplay
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 16:08

Hatırlayanlarınız vardır: Coldplay konserinde yaşanan aldatma görüntüleri tüm dünyada viral olmuştu. Milyar dolarlık Astronomer şirketinin eski CEO’su Andy Byron ile eski insan kaynakları müdürü Kristin Cabot, konserde ‘öpücük kamerasına’ yakalanmış ve sarmaş dolaş halleri gündem olmuştu. Evli olan ikilinin ihanet görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Ancak şimdi yeni bir iddia ortaya atıldı: Kristin Cabot, aslında eşinden ayrıymış ve eşi Andrew da aynı konserdeymiş.

Buyurun detaylara...

Boston’daki Coldplay konserinde ortaya çıkan ihanet görüntüleri, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Milyar dolarlık Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot, konserde ‘öpücük kamerasına’ yakalanan sarmaş dolaş halleriyle gündeme gelmişti. İkilinin evli olduğu ortaya çıkınca, olay dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

Bunun ardından şirketten ardı ardına istifalar geldi ve ikili, uzun süre gündemi meşgul etti.

The Times’a konuşan bir kaynak, insan kaynakları müdürü Kristin Cabot’un aslında eşi Andrew Cabot’tan ayrıldığını ve birkaç haftadır ayrı yaşadığını açıkladı.

Kaynak, Cabot’un viral olay sırasında Japonya’da olduğu yönündeki haberlerin aksine, 'Aslında Kristin ile aynı Coldplay konserindeydi' dedi.

Kristin, iş arkadaşlarıyla birlikte locada oturuyordu; ancak bu loca şirkete ait değildi. Andrew ise aslında kendi kız arkadaşıyla birlikte aynı konserdeydi.

"Birkaç haftadır ayrı yaşıyorlardı ve dostça ayrıldılar."

Kaynak ayrıca, Cabot’un ‘saklanmadığını’ ve büyük ekranda görüntülendiğinde neden kaçtığını bilmediğini de belirtti.

E biz de inandık mı? Yorumu size bıraktık!

