Prenses Kate Middleton ve Prens William'ın Bir Tek Kapı Dışarı Edilmediği Kaldı
İngiltere'ye 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın ayağı pek de uğurlu gelmedi: İngiltere basını ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın bir nevi 'dışlandığı' düşünüldü.
Evlendikleri günden beri adeta nefes almaya fırsat bulamayan Galler Prensesi Kate Middleton ve Prens William, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
İlk olarak Prens ve Prenses’in mesafeli tavırları dikkat çekti. Hatta sosyal medyada, “Trump ve Melania bile yanlarında daha sevgi dolu bir çift gibi görünüyor” yorumları yapıldı.
Daily Telegraph'ın haberine göre ziyarette en dikkat çeken an Kraliçe Camilla'nın, Prenses Kate'i 'çocuk gibi azarlaması' oldu.
Ayrıca kameralara poz verilirken, Prens William ve Prenses Kate’in çadıra davet edilmemesi de gündemde tartışmalara yol açtı.
