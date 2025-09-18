onedio
Prenses Kate Middleton ve Prens William'ın Bir Tek Kapı Dışarı Edilmediği Kaldı

Prenses Kate Middleton ve Prens William'ın Bir Tek Kapı Dışarı Edilmediği Kaldı

Kate Middleton Prens William
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 12:11

İngiltere'ye 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın ayağı pek de uğurlu gelmedi: İngiltere basını ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın bir nevi 'dışlandığı' düşünüldü.

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/17/enterta...
Evlendikleri günden beri adeta nefes almaya fırsat bulamayan Galler Prensesi Kate Middleton ve Prens William, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Çiftimizin üzerinden kara bulutlar bir türlü dağılmıyor: Prenses’in kanserle mücadelesi, Prens William’a yönelik ihanet iddiaları derken, şimdi de son etkinlikte kameralara yansıyan görüntüler gündeme damga vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye yaptığı iki günlük resmi ziyarette Kral III. Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Kate Middleton tarafından karşılandı.

İlk olarak Prens ve Prenses’in mesafeli tavırları dikkat çekti. Hatta sosyal medyada, “Trump ve Melania bile yanlarında daha sevgi dolu bir çift gibi görünüyor” yorumları yapıldı.

Ancak Kraliyet üyeleri, özellikle resmi davet ve etkinliklerde saray protokolüne uymak zorunda. Bu protokol, aşırı yakınlık ya da samimi jestlerden kaçınılmasını öngörüyor. 

Yani el ele tutuşmamak, sarılmamak veya fazla duygusal tavırlar sergilememek aslında “soğukluk” değil, resmi bir gereklilik.

Daily Telegraph'ın haberine göre ziyarette en dikkat çeken an Kraliçe Camilla'nın, Prenses Kate'i 'çocuk gibi azarlaması' oldu.

First Lady Melania Trump’ın resmi devlet ziyareti kapsamında düzenlenen karşılama töreninde, Kraliçe Camilla ile Kate Middleton arasında yaşanan garip bir an kameralara yansıdı.

43 yaşındaki Galler Prensesi, 55 yaşındaki Melania Trump ile derin bir sohbete dalmışken, 78 yaşındaki Kraliçe Camilla, Middleton’a ilerlemesini işaret etti ve Middleton da buna uyarak hareket etti.

Ayrıca kameralara poz verilirken, Prens William ve Prenses Kate’in çadıra davet edilmemesi de gündemde tartışmalara yol açtı.

Kraliyet ailesi olsan da, demek ki her ailenin kendi içinde gergin anları olabiliyor… Yorumu size bıraktık.

Ömer Faruk Kino
