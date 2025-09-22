onedio
İzini Sürmesi Zor Bir Sapıktan Ölüm Tehditleri Alan Taylor Swift, Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 13:21

Son albüm duyurusu ve evlilik teklifiyle gündeme gelen Taylor Swift, bu kez tatsız bir olayla haber oldu. Dünyaca ünlü şarkıcının, izini sürmesi zor bir sapıktan ölüm tehditleri aldığı ve bu nedenle güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Eras Tour, yeni albüm duyurusu ve evlilik teklifi derken gündemden düşmeyen Taylor Swift hakkında sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.

Pop yıldızı, sosyal medyada yeniden gündeme geldi ancak bu kez onu taciz ve takip eden bir stalker nedeniyle. Swift'in, kendini korumak ve güvence altına almak için çeşitli önlemler aldığı aktarıldı.

Normalde nişanlısını her maçta desteklerken görmeye alışık olduğumuz Swift, kendisini takip eden ve izini sürmesi zor olduğu belirtilen bir sapık nedeniyle Kelce'nin deplasman maçlarına katılmadı.

Hatta ev sahibi oldukları son maçta kurşun geçirmez taşınabilir bir duvarın arkasında durmuştu.

Bu hareketi başta albüm için yaptığı bir promo olarak yorumlanmıştı.

Taylor Swift'i taciz eden kişinin Brian Jason Wagner isminde bir hayran olduğu iddia edildi.

Hatta Wagner, Swift'in Los Angeles'taki evine zorla girmiş ve hatta Swift'in çocuğunun babası olduğunu da iddia etmişti.

Şarkıcının ekibi, 'Ekibimiz çok dikkatli olmak zorunda çünkü Taylor, birçok kez takip edildi ve son zamanlarda sosyal medyada bazı çevrimiçi gruplar tarafından hedef alındı' dedi.

Açıklamada ayrıca, 'Güvenlik ekibi, çevrimiçi tehditlerin ciddi olduğunu değerlendirirse albüm tanıtım planlarını değiştirecek veya azaltacaktır. Bu gerçekten korkunç bir durum' ifadeleri yer aldı.

