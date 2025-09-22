İzini Sürmesi Zor Bir Sapıktan Ölüm Tehditleri Alan Taylor Swift, Güvenlik Önlemlerini Artırdı
Son albüm duyurusu ve evlilik teklifiyle gündeme gelen Taylor Swift, bu kez tatsız bir olayla haber oldu. Dünyaca ünlü şarkıcının, izini sürmesi zor bir sapıktan ölüm tehditleri aldığı ve bu nedenle güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kaldığı aktarıldı.
Eras Tour, yeni albüm duyurusu ve evlilik teklifi derken gündemden düşmeyen Taylor Swift hakkında sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.
Normalde nişanlısını her maçta desteklerken görmeye alışık olduğumuz Swift, kendisini takip eden ve izini sürmesi zor olduğu belirtilen bir sapık nedeniyle Kelce'nin deplasman maçlarına katılmadı.
Hatta ev sahibi oldukları son maçta kurşun geçirmez taşınabilir bir duvarın arkasında durmuştu.
Taylor Swift'i taciz eden kişinin Brian Jason Wagner isminde bir hayran olduğu iddia edildi.
Şarkıcının ekibi, 'Ekibimiz çok dikkatli olmak zorunda çünkü Taylor, birçok kez takip edildi ve son zamanlarda sosyal medyada bazı çevrimiçi gruplar tarafından hedef alındı' dedi.
