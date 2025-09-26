onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kız Gücünü ve Neşesini Yeniden Hissettiren Kız Grupları Manifest ve Katseye Arasındaki Benzerlikler

Kız Gücünü ve Neşesini Yeniden Hissettiren Kız Grupları Manifest ve Katseye Arasındaki Benzerlikler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2025 - 11:06

Biri dünya çapında ünlü oldu, biri de globale açılmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Yeni dönemde karşımıza çıkan kız grupları KATSEYE ve manifest arasındaki benzerliklere gelin beraber bir göz atalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KATSEYE’ı tanımıyor olsanız bile, mutlaka daha önce hit parçalarından birini duymuşsunuzdur.

KATSEYE’ı tanımıyor olsanız bile, mutlaka daha önce hit parçalarından birini duymuşsunuzdur.

Mesela 'Gnarly' ve 'Gabriela'yı hemen koşarak dinleyin. KATSEYE kız grubu, altı üyeden oluşuyor: Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia ve Yoonchae.

Çiçeği burnunda kız grubumuz manifest'i ise tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. manifest grubu da altı üyeden oluşuyor: Zeynep, Hilal, Lidya, Esin, Sueda ve Mina.

İki grubun aslında kurulma hikayeleri de birbirine çok benziyor: manifest, Hypers şirketinin YouTube üzerinden yayınladığı BIG 5 Türkiye programı ile oluşturuldu.

İki grubun aslında kurulma hikayeleri de birbirine çok benziyor: manifest, Hypers şirketinin YouTube üzerinden yayınladığı BIG 5 Türkiye programı ile oluşturuldu.

Altı aylık bir kamp sürecinin sonunda üyeleri Zeynep Oktay, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak ve Sueda Uluca olarak belirlendi.

KATSEYE da benzer bir süreçten geçti: Grup, Hybe Corporation ve Geffen Records iş birliğiyle 2023'te yayınlanan Dream Academy adlı reality şovun sonunda seçilen üyelerle kuruldu.

İki kız grubunun bir diğer dikkat çeken özelliği ise sergiledikleri sahne ve dans performansları.

İki kız grubunun bir diğer dikkat çeken özelliği ise sergiledikleri sahne ve dans performansları.

İki grup da sadece sesleriyle değil, muhteşem dans koreografileriyle de dikkat çekiyor. Sahnede onları izlemek ise son derece keyifli ve eğlenceli.

Ayrıca TikTok’ta kendi dans trendlerini bile başlatıyorlar: 'Gnarly' ve 'Zamansızdık' koreografilerini izlemek çok keyifli.

İki grup neredeyse aynı dönemde çıkış yaptı: KATSEYE, 2024 yılının Haziran ayında ilk çıkışını yaptı.

İki grup neredeyse aynı dönemde çıkış yaptı: KATSEYE, 2024 yılının Haziran ayında ilk çıkışını yaptı.

manifest ise ilk teklileri 'Zamansızdık' 7 Şubat 2025'te çıkışlarını yaptı.

İki grubun da müzik sektöründeki eksikliği doldurduğunu söylemek mümkün. Kim bilir, belki bir gün bir araya bile gelirler. Kız güçlerini ve neşelerini iliklerimize kadar hissettiren bu iki grubun üyelerine, çıktıkları yolda başarılarının devamını dilemek de bizim görevimiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın