Old Money Dizisiyle Dönen 41 Yaşındaki Aslı Enver'in Su Götürmez Güzelliği Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

En yakışıklı bulunan Türk oyunculardan biri olan Engin Akyürek'le partner olan Aslı Enver'in Netflix'te bir diziyle döneceğini yaklaşık bir sene önce öğrenmiştik.

Bekleyiş epey uzun sürdü fakat eski para ile yeni paranın savaşının, güçle aklın çarpışmasının ve iki sert karakterin aşık olmalarının hikayesinin anlatılacağı Old Money isimli dizinin 2025'in ikinci yarısında Netflix'te yayına girmesi bekleniyor. Şimdilerde de ortalık pek bir hararetli!

Uyumlarıyla dikkat çeken Aslı Enver ve Engin Akyürek, ELLE Türkiye'nin Ekim sayısının kapak yıldızları oldu.