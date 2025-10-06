onedio
Old Money Dizisiyle Dönen 41 Yaşındaki Aslı Enver'in Su Götürmez Güzelliği Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Old Money Dizisiyle Dönen 41 Yaşındaki Aslı Enver'in Su Götürmez Güzelliği Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.10.2025 - 23:06

Anne olduktan sonra kısa bir ara veren ünlü oyuncu Aslı Enver, Netflix'te yayınlanacak Old Money dizisiyle sektöre dönmek için gün sayıyor!

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise kapak yıldızı olduğu ELLE Türkiye'nin YouTube programında ekranı delip geçen duru güzelliği... Gelin, Aslı Enver'in sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldıran güzelliğine gelen yorumları beraber görelim.

Hayatımıza Kavak Yelleri ve Hayat Bilgisi gibi efsane dizilerle giren Aslı Enver, seneler içerisinde yıldızını büyük parlatan isimlerden oldu.

Birçok başarılı yapımda muhteşem performansıyla dikkat çeken Aslı Enver, duru güzelliği ve cana yakınlığıyla da hep hayran bıraktı. 

Murat Boz'la yaşadığı toksik ilişkinin ardından herkes onun mürüvvetini, mutluluğunu göreceği günü bekliyordu ki müjdeli haber 2022 yılında geldi!

İş insanı Berkin Gökbudak'la evlenen Aslı Enver 2023 yılında Elay ismini verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Elay'ın güzelliği başımızı döndürürken bu tatlı çekirdek ailenin sıcaklığıyla erimiştik!

Anne olduktan sonra ekranlardan uzaklaşan Aslı Enver, olay bir partnerlikle sektöre döndü.

En yakışıklı bulunan Türk oyunculardan biri olan Engin Akyürek'le partner olan Aslı Enver'in Netflix'te bir diziyle döneceğini yaklaşık bir sene önce öğrenmiştik.

Bekleyiş epey uzun sürdü fakat eski para ile yeni paranın savaşının, güçle aklın çarpışmasının ve iki sert karakterin aşık olmalarının hikayesinin anlatılacağı Old Money isimli dizinin 2025'in ikinci yarısında Netflix'te yayına girmesi bekleniyor. Şimdilerde de ortalık pek bir hararetli!

Uyumlarıyla dikkat çeken Aslı Enver ve Engin Akyürek, ELLE Türkiye'nin Ekim sayısının kapak yıldızları oldu.

ELLE Türkiye'nin YouTube programına da konuk olan ikili uyumlarıyla baş döndürdü ama tüm gözler Aslı Enver'e kitlendi!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
