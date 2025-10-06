Old Money Dizisiyle Dönen 41 Yaşındaki Aslı Enver'in Su Götürmez Güzelliği Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!
Anne olduktan sonra kısa bir ara veren ünlü oyuncu Aslı Enver, Netflix'te yayınlanacak Old Money dizisiyle sektöre dönmek için gün sayıyor!
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise kapak yıldızı olduğu ELLE Türkiye'nin YouTube programında ekranı delip geçen duru güzelliği... Gelin, Aslı Enver'in sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldıran güzelliğine gelen yorumları beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza Kavak Yelleri ve Hayat Bilgisi gibi efsane dizilerle giren Aslı Enver, seneler içerisinde yıldızını büyük parlatan isimlerden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne olduktan sonra ekranlardan uzaklaşan Aslı Enver, olay bir partnerlikle sektöre döndü.
ELLE Türkiye'nin YouTube programına da konuk olan ikili uyumlarıyla baş döndürdü ama tüm gözler Aslı Enver'e kitlendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın