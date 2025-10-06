Paris Moda Haftası'na Katılan 'Wednesday' Jenna Ortega'nın Yüzünün Son Hali Şoka Soktu!

Elbette konuşulan şey kombini olmadı. Kombine gelene kadar göze batan bir değişim vardı çünkü.

Gün geçtikçe yüzü daha da içine çöken Jenna Ortega'nın suratının son hali yeniden gündemin göbeğine oturdu. Henüz 23 yaşında olan Ortega'nın yüzünü ince ve keskin göstermek için peş peşe yaptırdığı estetik müdahaleler gereksiz bulundu.