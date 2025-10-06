onedio
Paris Moda Haftası'na Katılan 'Wednesday' Jenna Ortega'nın Yüzünün Son Hali Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.10.2025 - 22:23

Wednesday dizisinde hayatının rolünü oynayan genç yıldız Jenna Ortega, Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Son zamanlarda yüzündeki değişimle dikkat çeken Jenna Ortega'nın son hali sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Üçüncü sezon onayı alan, ilk iki sezonuyla da fırtınalar estiren Netflix dizisi Wednesday'i izlemeyen kalmamıştır herhalde!

Hollywood dünyasına gencecik bir kızken giren ve 'Ruhlar Bölgesi', 'Richie Rich', 'Çığlık' , 'Çığlık 6', gibi yapımlarla karşımıza çıkan ünlü oyuncu Jenna Ortega, hayatı boyunca üstüne yapışacak o rolü; Wednesday'i oynuyor. 

Addams Ailesi'nin kızı Wednesday Addams'a hayat veren Jenna Ortega'nın soluksuz izlenen performansı düzenli olarak viral oluyor ve milyonları kendine hayran bırakıyor!

Kendisinin son zamanlarda sürekli gündemde olmasının sebebi ise ne yazık ki rolü değil. Sıra dışı görünümü rolünün de önüne geçmiş durumda!

Temmuzun sonunda bir davette boy gösteren Jenna Ortega, gözükmeyen kaşları ve enteresan yüz hatlarıyla gündeme oturmuştu.

Minicik bir kızkenki hallerini bilen izleyiciler, geçirdiği değişimle şaşakalmış, ne diyeceğini şaşırmıştı. Birden oldukça keskin yüz hatlarına sahip olan Jenna Ortega'nın tüm doğallığını kaybetmeye başladığı düşünülüyordu.

Yurdum insanınından da son haline yorum gecikmemişti üstelik!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Jenna Ortega, geçtiğimiz saatlerde Paris Moda Haftası'nda boy gösteren ünlüler zincirine katıldı!

Elbette konuşulan şey kombini olmadı. Kombine gelene kadar göze batan bir değişim vardı çünkü.

Gün geçtikçe yüzü daha da içine çöken Jenna Ortega'nın suratının son hali yeniden gündemin göbeğine oturdu. Henüz 23 yaşında olan Ortega'nın yüzünü ince ve keskin göstermek için peş peşe yaptırdığı estetik müdahaleler gereksiz bulundu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

