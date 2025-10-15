Beko’dan Sürdürülebilirlikte Çifte Başarı: TIME Dergisi’nin “En İyi Buluşlar” Listesine Girdi

TIME dergisinin Ev Teknolojileri kategorisinde, Beko’nun “Solar Off-Grid Performance Buzdolabı” ana listeye girerken, “Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi” ise “En İyi Buluşlar 2025: Özel Seçkiler” listesinde yer aldı.

Elektrik şebekesine bağlı olmadan, tamamen güneş enerjisiyle çalışan Solar Off-Grid Performance Buzdolabı, özellikle enerjiye erişimin sınırlı olduğu bölgelerde gıdaların güvenle saklanmasını sağlıyor. Böylece gıda israfını önlemeyi ve toplulukların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. TIME dergisi bu buluşu, “enerjiye erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde sürdürülebilir yaşamı mümkün kılan bir yenilik” olarak nitelendiriyor.

Özel Seçkiler listesinde yer alan Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi ise geleneksel ısıtma rezistansları yerine ileri bir hava-su ısı pompası sistemi kullanıyor. Bu sayede, düşük sıcaklıklarda bile üstün temizlik performansı sunarken hem su hem de elektrik tüketimini azaltıyor. Sonuç olarak çevresel etkileri minimize ederken, hane halkının enerji verimliliğini artırıyor.