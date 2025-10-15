Beko’dan Sürdürülebilirlikte Çifte Başarı: TIME Dergisi’nin “En İyi Buluşlar” Listesine Girdi
Sürdürülebilir dönüşümde sektöre öncülük eden Beko, inovatif ürünleriyle uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Şirketin geliştirdiği iki yenilikçi ürün, TIME dergisinin prestijli “The Best Inventions of 2025” listesinde yer alarak dünya çapında en yenilikçi ürünler arasında gösterildi. Bu başarı, Beko’nun “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonunu ve güçlü Ar-Ge birikimini global ölçekte tescillediğini kanıtlıyor.
Beko, çevreci teknolojilerle TIME dergisi'nin 'Dünyanın En İyi Buluşları' listesinde.
İnovatif teknolojileriyle Beko küresel mühendislikte öncülük yapmaya devam ediyor.
