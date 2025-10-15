onedio
article/comments
article/share
Beko’dan Sürdürülebilirlikte Çifte Başarı: TIME Dergisi’nin “En İyi Buluşlar” Listesine Girdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 13:56

Sürdürülebilir dönüşümde sektöre öncülük eden Beko, inovatif ürünleriyle uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Şirketin geliştirdiği iki yenilikçi ürün, TIME dergisinin prestijli “The Best Inventions of 2025” listesinde yer alarak dünya çapında en yenilikçi ürünler arasında gösterildi. Bu başarı, Beko’nun “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonunu ve güçlü Ar-Ge birikimini global ölçekte tescillediğini kanıtlıyor.

Kaynak: Ekonomim

Kaynak: https://www.ekonomim.com/sirketler/be...
Beko, çevreci teknolojilerle TIME dergisi'nin 'Dünyanın En İyi Buluşları' listesinde.

yapidergisi.com

TIME dergisinin Ev Teknolojileri kategorisinde, Beko’nun “Solar Off-Grid Performance Buzdolabı” ana listeye girerken, “Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi” ise “En İyi Buluşlar 2025: Özel Seçkiler” listesinde yer aldı.

Elektrik şebekesine bağlı olmadan, tamamen güneş enerjisiyle çalışan Solar Off-Grid Performance Buzdolabı, özellikle enerjiye erişimin sınırlı olduğu bölgelerde gıdaların güvenle saklanmasını sağlıyor. Böylece gıda israfını önlemeyi ve toplulukların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. TIME dergisi bu buluşu, “enerjiye erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde sürdürülebilir yaşamı mümkün kılan bir yenilik” olarak nitelendiriyor.

Özel Seçkiler listesinde yer alan Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi ise geleneksel ısıtma rezistansları yerine ileri bir hava-su ısı pompası sistemi kullanıyor. Bu sayede, düşük sıcaklıklarda bile üstün temizlik performansı sunarken hem su hem de elektrik tüketimini azaltıyor. Sonuç olarak çevresel etkileri minimize ederken, hane halkının enerji verimliliğini artırıyor.

İnovatif teknolojileriyle Beko küresel mühendislikte öncülük yapmaya devam ediyor.

media.licdn.com

Beko Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, bu başarının Beko mühendisliğinin geldiği seviyeyi ve çevresel etkisi azaltılmış ürünlerdeki liderliğini gözler önüne serdiğini vurguladı. Bayız, Beko’nun Türkiye, Romanya, İtalya, Güney Afrika ve Pakistan dahil olmak üzere 10 ülkedeki 28 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile ofisinde, 2.300’ü aşkın araştırmacıyla geleceğin teknolojilerini geliştirdiğini belirtti.

Bayız, hedeflerinin enerji verimliliğini artıran, doğal kaynakları etkin kullanan ve çevresel etkileri minimize eden yenilikçi ve dayanıklı ürünleri tüketicilerle buluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Beko, bu başarıyla sürdürülebilirlik vizyonunu bir kez daha uluslararası arenada kanıtladı. Şirket, daha önce de TIME ve Statista’nın “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listelerinde sektör lideri olarak öne çıkmıştı.

