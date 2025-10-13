onedio
Bakan Abdülkadir Uraloğlu Açıkladı: 5G 1 Nisan 2026’da Tüm Türkiye’de Devreye Girecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.10.2025 - 22:28

Türkiye’de yürürlükte olan 4G’ye göre yaklaşık 10 kat daha hızlı veri iletimi sağlayan 5G’nin Türkiye’de ne zaman devreye gireceği açıklanadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “16 Ekim 2025’te gerçekleştireceğimiz 5G ihalesinin ardından, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti ülkemizde devreye girecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 5G’nin hayata geçeceği tarih merakla bekleniyordu. “Geç kalındı” eleştirileri sonrasında bakanlık 5G ihalesinin yapılacağı tarihi açıkladı.

4G’ye göre yaklaşık 10 kat hız sağlayan 5G için bakanlık tarafından 16 Ekim’de ihale düzenlenecek. 5G Türkiye genelinde ise 1 Nisan 2026’da devreye girecek.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklaması 👇

twitter.com

'5G, iletişimde hızın ve kalitenin yeni adı olacak!

Makineler arası iletişimden yapay zekaya kadar pek çok alanda dönüşümün anahtarı olan 5G teknolojisiyle, mobil haberleşmede yeni bir çağa adım atıyoruz.

5G endüstri, sağlık, ulaşım ve eğitim gibi birçok alanda yepyeni imkanlar sunacak.

Akıllı şehirlerden otonom araçlara, üretimden afet yönetimine kadar birçok sistem 5G’nin sağladığı güçlü bağlantı altyapısıyla daha verimli ve güvenli hale gelecek.

Ağ dilimleme teknolojisi sayesinde, aynı altyapı üzerinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre sanal ağlar kurulabilecek.

Ultra düşük gecikme süreleri, gerçek zamanlı uygulamalarda devrim yaratacak. Otonom araçların anlık karar vermesi, uzaktan ameliyatlar ve sanal gerçeklik uygulamaları artık çok daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

16 Ekim 2025’te gerçekleştireceğimiz 5G ihalesinin ardından, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti ülkemizde devreye girecek.

Yerli üretimi önceleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik sıçramayı hedefleyen bu süreçle birlikte, Türkiye’nin dijital geleceğini kendi teknolojisiyle inşa edeceğiz.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Engin Türk

20 GB mobil internet paketim 5G hızında 1 günde biteceği için çok heyecanlıyım

gintoki-

Zırt pırt kesilmesin ve vaat edilen hızlar verilsin de ben 3G’ye de razıyım

