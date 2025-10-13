Bakan Abdülkadir Uraloğlu Açıkladı: 5G 1 Nisan 2026’da Tüm Türkiye’de Devreye Girecek
Türkiye’de yürürlükte olan 4G’ye göre yaklaşık 10 kat daha hızlı veri iletimi sağlayan 5G’nin Türkiye’de ne zaman devreye gireceği açıklanadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “16 Ekim 2025’te gerçekleştireceğimiz 5G ihalesinin ardından, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti ülkemizde devreye girecek.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 5G’nin hayata geçeceği tarih merakla bekleniyordu. “Geç kalındı” eleştirileri sonrasında bakanlık 5G ihalesinin yapılacağı tarihi açıkladı.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklaması 👇
20 GB mobil internet paketim 5G hızında 1 günde biteceği için çok heyecanlıyım
Zırt pırt kesilmesin ve vaat edilen hızlar verilsin de ben 3G’ye de razıyım
