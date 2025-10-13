onedio
Belediyelerin En Ciddi Gelir Kalemlerinden Biriydi: AYM’den Kritik Yapı Ruhsatı Kararı

Anayasa Mahkemesi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.10.2025 - 22:12

Anayasa Mahkemesi, belediyelerin yapı ruhsatı verirken “teknik altyapı bedeli” adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna karar verdi. Yüksek mahkeme talep edilen ücretin “mülkiyet hakkını kanunsuz şekilde sınırladığına” hükmetti. Belediyeler artık yapı ruhsatı için ücret talep edemeyecek. AYM’nin aldığı karar 9 say sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: Sözcü

Türkiye’de belediyelerin ciddi gelir kalemlerinden biri de yapı ruhsatı sırasında talep edilen “teknik altyapı bedeli” ücreti oluyordu.

Sözcü’de yer alan habere göre, İmar Kanunu’nun 23. maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlükten kaldırıldı. 

Söz konusu bedel bugüne kadar kanalizasyon, içme suyu ve benzeri altyapı yatırımları için tahsil ediliyordu. Ancak birçok belediye, bu bedeli yerleşime açık olmayan alanlar da dahil olmak üzere tüm yapı ruhsatlarında uygulamaya başlamıştı.

AYM’nin aldığı karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesi’nin oybirliği ile aldığı kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. 

Anayasa Mahkemesi’nin karar açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

'Ödenmesi öngörülen teknik altyapı bedelinin hesaplanmasına ilişkin olarak herhangi bir ölçüt belirlenmeksizin yürütme organına sınırları ve kapsamı belirli olmayan bir yetki tanınmasının mülkiyet hakkının kanunla sınırlanması ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır. 'Anayasa'nın anılan hükümleri uyarınca mülkiyet hakkına yönelik sınırlamalarda dikkate alınacak öncelikli ölçüt, sınırlamanın kanunla yapılmasıdır. Anayasa Mahkemesinin sıkça vurguladığı gibi temel hakları sınırlayan kanunun şeklen var olması yeterli olmayıp temel esasları, ilkeleri ve çerçeveyi belirlemiş olması gerekmektedir.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
