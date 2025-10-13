Belediyelerin En Ciddi Gelir Kalemlerinden Biriydi: AYM’den Kritik Yapı Ruhsatı Kararı

Sözcü’de yer alan habere göre, İmar Kanunu’nun 23. maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu bedel bugüne kadar kanalizasyon, içme suyu ve benzeri altyapı yatırımları için tahsil ediliyordu. Ancak birçok belediye, bu bedeli yerleşime açık olmayan alanlar da dahil olmak üzere tüm yapı ruhsatlarında uygulamaya başlamıştı.