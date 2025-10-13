Belediyelerin En Ciddi Gelir Kalemlerinden Biriydi: AYM’den Kritik Yapı Ruhsatı Kararı
Anayasa Mahkemesi, belediyelerin yapı ruhsatı verirken “teknik altyapı bedeli” adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna karar verdi. Yüksek mahkeme talep edilen ücretin “mülkiyet hakkını kanunsuz şekilde sınırladığına” hükmetti. Belediyeler artık yapı ruhsatı için ücret talep edemeyecek. AYM’nin aldığı karar 9 say sonra yürürlüğe girecek.
Kaynak: Sözcü
Türkiye’de belediyelerin ciddi gelir kalemlerinden biri de yapı ruhsatı sırasında talep edilen “teknik altyapı bedeli” ücreti oluyordu.
AYM’nin aldığı karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
