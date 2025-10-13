onedio
Güney Koreli Otomotiv Devi, Sevilen Modelini Türkiye'den Çekiyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.10.2025 - 21:32

Güney Koreli otomotiv devi Kia, Türkiye'de en çok tercih edilen araba markalarından biri. Uzun yıllardır Türkiye'de satışta olan Kia, tercih edilen modellerinden biri olan Ceed ile ilgili önemli bir karar aldı. Kia, Ceed'in Türkiye pazarındaki satışlarını durdurma kararı aldı.

Güney Koreli otomotiv devi Kia, Ceed modelini Türkiye'den çekiyor.

Kia, Ceed modelinin üretiminin Meksika'ya taşınmasının ardından Türkiye satışlarını durdurma kararı aldı. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlara getirilen yeni yüzde 25’lik ek gümrük vergisi de bu kararın alınmasında önemli bir rol oynadı.

Kia Ceed modeli artık Türkiye'de satılmayacak.

Ceed'in Türkiye'den çekilmesinin ardından Kia, Türkiye pazarına farklı modellerle devam etmeyi planlıyor. Daha önce Türkiye'de satışı bulunmayan Seltos modeli için de hazırlıklar başladı.

Kia, Türkiye’de yeni model atağına önümüzdeki hafta makyajlı Sportage ile başlayacak. Daha sonra 2026 yılı boyunca farklı segmentlerde yeni araçlar piyasaya çıkacak. 

Türkiye'de yeni Kia araçları ne zaman satışa sunulacak?

Makyajlı Stonic: 2026’nın ilk çeyreğinde

EV2 (elektrikli): 2026’nın ilk çeyreğinde

EV4 (elektrikli): 2026’nın ikinci çeyreğinde

EV5 (elektrikli SUV): 2026 yılı içinde

PV5 (elektrikli ticari araç): 2026 yılı içinde

