Uzmanlar Uyardı: Güne Verimli Başlamak İçin Sabah Yapmamanız Gereken 5 Hata

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 20:54

Sabahlar, günün geri kalanını belirleyen kritik saatlerdir. Ancak çoğumuz güne yorgun, aceleci veya stresli başlıyoruz. Verimlilik uzmanları, enerjik ve odaklı bir başlangıç için uzak durmanız gereken 5 hatayı açıkladı.

Sabahlar, günün geri kalanını şekillendirir.

Ama çoğumuz güne yorgun, aceleci veya stresli başlıyoruz. Oysa verimli bir başlangıç yapmak mümkün. Uzmanlara, “Sabahları asla yapmadığınız şey nedir?” diye soruldu.

İşte Sabah Yapmamanız Gereken 5 Hata

1. Haberlere rastgele dalmak

Rachel Wilkerson Miller, “Dot Journaling—A Practical Guide” kitabının yazarı

“Sabahları haber ve sosyal medya kullanımımı sıkı şekilde sınırlarım. Aksi hâlde dikkatim dağılır ve önemli işleri ertelerim. Örneğin kahvemi içerken bir podcast dinlerim, ufak bir oyun oynarım ama sosyal medyada gezinmem. Dünyada olup biteni bilmek önemli, ama uyanır uyanmaz olumsuz haberlerle zihnimi doldurmak verimli değil. Sabah rutinimde ilk işim duş almak; televizyon ya da Reddit önce gelirse, duşu hep ertelerim.”

2. Güne ağırdan başlamak

Alan Henry, PCMag yayın yönetmeni:

“Ben güne yavaş başlamam; enerjimin kendiliğinden gelmesini beklemem. Büyük kahvaltı yapmam çünkü uykulu hissettirir. Egzersizlerimi öğle veya öğleden sonra yaparım; sabah spor yorgun ve terli hissettirir. Duşla uyanırım, kahvemi içerim ve enerjimi tüketebilecek aktivitelerden uzak dururum. Önemli olan, verimli olduğum saatlerde enerjimi korumak.”

3. Karmaşık ev işlerine girişmek

Verimlilik danışmanı Rashelle Isip:

“Sabah karmaşık ev işleri veya dikkat isteyen belgelerle uğraşmam. Finansal evrakları veya sigorta belgelerini sabah saatlerinde ele almak kafa karışıklığı yaratır ve stres üretir. Kahvaltı, giyinme ve toplantılar arasında zihnim zaten üçe bölünmüş olur; enerjimi bölen işleri ertelerim.”

4. Sabah çok erken kalkmak

Verimlilik koçu Grace Marshall, “How To Be Really Productive” kitabının yazarı:

“Ben ‘sabah 5 kulübü’ üyesi değilim. Gün doğmadan kalkıp egzersiz yapmak ya da en verimli işimi erken bitirmek benim tarzım değil. Verimli bir sabah için en önemli şey iyi bir uyku. Özellikle sunum veya atölye öncesi erken kalkmak yerine dinlenmiş olmak benim için öncelikli. Seyahatlerimde de sabah erken işlerim varsa bir gece önceden varmış olurum, böylece uykusuzluk veya trafik stresi yaşamam.”

5. Gün sonunu planlamadan başlamak

Zaman yönetimi uzmanı Laura Vanderkam:

“Her güne, günün sonunda neyi başarmak istediğimi bilmeden başlamam. Önceki günün sonunda kısa bir öncelik listesi hazırlarım: ‘Bugün mutlaka tamamlamam gereken şey nedir?’ Bu listeyi kendimle yaptığım bir sözleşme gibi görürüm. Niyet belirlemek, hedefleri gerçeğe dönüştürmenin ilk adımıdır.”

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
