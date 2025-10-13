onedio
AFAD’dan "Doğru Bilinen Yanlışlar" Serisi: Depremle İlgili Birçok Soruya Cevap Verildi

AFAD’dan "Doğru Bilinen Yanlışlar" Serisi: Depremle İlgili Birçok Soruya Cevap Verildi

AFAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.10.2025 - 20:47

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) “Doğru bilinen yanlışlar” serisi ile deprem farkındalığı projesini başlattı. AFAD’ın paylaşımlarında, “Depremde en güvenli yer merdiven boşluğudur”, “Türkiye’de depremler gizli silahlarla yapay olarak yapılıyor”, “Büyük depremler gece vakti olur” gibi yorumlara uzman isimlerin verdiği cevaplar yer aldı.

Ülkemiz dünyanın en büyük aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor.

Ülkemiz dünyanın en büyük aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor.

Türkiye’yi baştan başa saran fay hatları nedeniyle birçok ilimiz ciddi deprem tehlikesi ile karşı karşıya. Depremler, dayanıklı olmayan binalar yüzünden binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oluyor.

AFAD deprem farkındalığı yaratmak için “Doğru bilinen yanlışlar” serisine başladı.

"Benim yaşadığım yerde deprem olmaz!" Doğru mu yanlış mı? 👇

"Depremlerin günü ve saati önceden bilinebilir." Doğru mu yanlış mı? 👇

"Büyük depremler gece vakti olur." Doğru mu yanlış mı? 👇

"Çocuklara depremi anlatırsak, korkarlar." Doğru mu yanlış mı? 👇

"Erken uyarı sistemleri bizi depreme karşı önceden uyarır. " Doğru mu yanlış mı? 👇

"Ağır beton binalar sağlam olur, yıkılmaz." Doğru mu yanlış mı? 👇

"Türkiye’deki depremler gizli silahlarla yapay olarak oluşturuluyor." Doğru mu yanlış mı? 👇

"Pasifik deprem kuşağındaki depremler, ülkemizdeki fayları tetikleyebilir." Doğru mu yanlış mı?👇

"Deprem olduğunda hemen dışarı kaçmak lazım." Doğru mu yanlış mı?👇

"En güvenli yer, merdiven boşluğudur." Doğru mu yanlış mı?👇

"Afet dönemlerinde duyduğum haberleri hemen, herkesle paylaşmalıyım." Doğru mu yanlış mı? 👇

"Bir afet haberi aldığımda hemen telefona sarılır, yakınlarımı ararım." Doğru mu yanlış mı?👇

"Büyük bir depremden sonra uzun süre deprem olmaz. " Doğru mu yanlış mı? 👇

"Küçük depremler yerin enerjisini alır böylece büyük deprem olmaz." Doğru mu yanlış mı? 👇

"Büyük bir depremde evim yıkılmamışsa zaten sağlamdır." Doğru mu yanlış mı? 👇

"Denizler çekilince mutlaka tsunami olur." Doğru mu yanlış mı? 👇

"Türkiye’de tsunami olmaz." Doğru mu yanlış mı? 👇

