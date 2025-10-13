onedio
Meclis'e Gönderilen "Kadınlar da Zorunlu Askerlik Yapsın" Talebi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 21:58

Meclis’e sunulan son teklifler arasında bu kez alışılmışın dışında bir öneri dikkat çekti. “Kadınlar da zorunlu askerlik yapsın.” dilekçesi X'te çok konuşuldu. Kredi kartı borçlarının devlet tarafından ödenmesi ya da Z kuşağına erken emeklilik hakkı gibi taleplerle birlikte gündeme gelen bu istek sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kimileri “eşitlikse tam eşitlik” diyerek destek verirken, kimileri de “askerlik herkes için kalksın” diyerek karşı çıktı. Tartışmalar büyüdü, goygoycular da boş durmadı.

Geçtiğimiz gün meclise sunulan teklifler gündem oldu.

'Kredi kartı borçlarını devlet ödesin' isteğinden 'Z kuşağına erken emekliliğe' kadar birbirinden ilginç istekler vardı.

Bu istekler sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu.

Fakat bu isteklerden en ilginç olanı "Kadınlar da zorunlu askerlik yapsın" idi.

Sizlerin de bildiği gibi erkekler, tecilleri bittikleri an silah altına alıyorlar ve 6 ay boyunca askerliğe gidiyorlar.

Peki kadınların da zorunlu askerliğe gitmesi talebi sosyal medyada nasıl karşılandı?

Diğer dilekçelerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz:

Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

