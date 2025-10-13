Meclis'e Gönderilen "Kadınlar da Zorunlu Askerlik Yapsın" Talebi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Meclis’e sunulan son teklifler arasında bu kez alışılmışın dışında bir öneri dikkat çekti. “Kadınlar da zorunlu askerlik yapsın.” dilekçesi X'te çok konuşuldu. Kredi kartı borçlarının devlet tarafından ödenmesi ya da Z kuşağına erken emeklilik hakkı gibi taleplerle birlikte gündeme gelen bu istek sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kimileri “eşitlikse tam eşitlik” diyerek destek verirken, kimileri de “askerlik herkes için kalksın” diyerek karşı çıktı. Tartışmalar büyüdü, goygoycular da boş durmadı.