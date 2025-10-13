Meclis'e Gönderilen "Kadınlar da Zorunlu Askerlik Yapsın" Talebi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’e sunulan son teklifler arasında bu kez alışılmışın dışında bir öneri dikkat çekti. “Kadınlar da zorunlu askerlik yapsın.” dilekçesi X'te çok konuşuldu. Kredi kartı borçlarının devlet tarafından ödenmesi ya da Z kuşağına erken emeklilik hakkı gibi taleplerle birlikte gündeme gelen bu istek sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kimileri “eşitlikse tam eşitlik” diyerek destek verirken, kimileri de “askerlik herkes için kalksın” diyerek karşı çıktı. Tartışmalar büyüdü, goygoycular da boş durmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün meclise sunulan teklifler gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat bu isteklerden en ilginç olanı "Kadınlar da zorunlu askerlik yapsın" idi.
Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın