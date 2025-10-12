Meclis'e İlginç Talepler Yağdı: Z Kuşağına Erken Emeklilik, Kadınlara Zorunlu Askerlik

28. Yasama Dönemi’nin başlangıcı olan 15 Mayıs 2023 ile 12 Eylül 2025 tarihleri arasında Komisyona yaklaşık 23 bin 500 başvuru yapıldığı açıklandı.

Komisyon Başkanlık Divanı, bu süreçte 12 bin 468 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da tekrarlanan başvurular işlemden kaldırılırken, bazı taleplerin incelemesi hâlâ sürüyor.

Başvuruların dörtte biri kadınlardan gelirken, dilekçeler arasında hem ciddi hem de epey sıra dışı öneriler yer aldı.