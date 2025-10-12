Meclis'e İlginç Talepler Yağdı: Z Kuşağına Erken Emeklilik, Kadınlara Zorunlu Askerlik
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne son iki yılda on binlerce dilekçe ulaştı. Vatandaşların talepleri arasında kimi zaman ciddi, kimi zaman ise oldukça sıra dışı öneriler yer aldı. “Z kuşağına erken emeklilik hakkı verilsin”, “kadınlara da zorunlu askerlik gelsin”, “yazları memurlar şort giyebilsin” gibi ilginç istekler Dilekçe Komisyonu’nun gündeminde dikkat çekti.
Kaynak: AA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen birbirinden ilginç taleplerle dolup taştı.
“Z Kuşağına Erken Emeklilik” Talebi Dikkat Çekti
“Orman Yakan Vatandaşlıktan Çıkarılsın”
AA'nın paylaştığı verilere göre, gelen isteklerin bazıları şöyleydi:
