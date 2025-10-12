onedio
Meclis'e İlginç Talepler Yağdı: Z Kuşağına Erken Emeklilik, Kadınlara Zorunlu Askerlik

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 14:42

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne son iki yılda on binlerce dilekçe ulaştı. Vatandaşların talepleri arasında kimi zaman ciddi, kimi zaman ise oldukça sıra dışı öneriler yer aldı. “Z kuşağına erken emeklilik hakkı verilsin”, “kadınlara da zorunlu askerlik gelsin”, “yazları memurlar şort giyebilsin” gibi ilginç istekler Dilekçe Komisyonu’nun gündeminde dikkat çekti.

Kaynak: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen birbirinden ilginç taleplerle dolup taştı.

28. Yasama Dönemi’nin başlangıcı olan 15 Mayıs 2023 ile 12 Eylül 2025 tarihleri arasında Komisyona yaklaşık 23 bin 500 başvuru yapıldığı açıklandı.

Komisyon Başkanlık Divanı, bu süreçte 12 bin 468 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da tekrarlanan başvurular işlemden kaldırılırken, bazı taleplerin incelemesi hâlâ sürüyor.

Başvuruların dörtte biri kadınlardan gelirken, dilekçeler arasında hem ciddi hem de epey sıra dışı öneriler yer aldı.

“Z Kuşağına Erken Emeklilik” Talebi Dikkat Çekti

Komisyona ulaşan taleplerden biri, kamuoyunda “Z kuşağı” olarak bilinen gençlerin erken emeklilik hakkına kavuşması yönündeydi. Vatandaş, bu düzenlemenin gençlerin geleceğe dair kaygılarını azaltacağını savundu.

Bir diğer dikkat çeken öneri ise yaz aylarında kamu çalışanı erkeklerin diz hizasında şort giyebilmesi talebiydi. Aşırı sıcaklara dikkat çeken vatandaş, “Mevsim şartlarına uygun, rahat bir giyim hakkı tanınmalı” dedi.

“Orman Yakan Vatandaşlıktan Çıkarılsın”

Komisyona ulaşan bazı dilekçeler ise oldukça sertti. Bir vatandaş, kasten orman yakan kişilerin Türk vatandaşlığından çıkarılmasını, ömür boyu kamu hizmetlerinden men edilmesini ve mülk edinme hakkının kaldırılmasını talep etti.

Benzer şekilde, bir başvuru sahibi de zorunlu askerliğin kadınlara da uygulanması gerektiğini savundu.

AA'nın paylaştığı verilere göre, gelen isteklerin bazıları şöyleydi:

  • Suç işleyenlerin, sağlık ve diğer giderler yoluyla dolaylı olarak devleti zarara uğrattıklarından mahkeme kararıyla kesinleşmiş kusurları doğrultusunda bu zararı tazmin etmelerini öngören bir yasal düzenleme yapılması.

  • Kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçlarını devletin karşılaması.

  • Milletvekili sayısının en az yüzde 40'ının kadınlara ayrılması.

  • Valilik ve kaymakamlık makamlarının demokratik temsilin güçlendirilmesi amacıyla belediye başkanlarına devredilmesi veya bu makamların halk tarafından seçimle belirlenmesi.

  • Belediyelere bağlı yasal hayvan mezarlıkları açılması.

  • Eğlence yerlerinin, kafelerin, alkol satışı yapılan yerlerin cuma günü kapalı olması.

  • Zincir market çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılması.

