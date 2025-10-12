onedio
Mantıklı Düşünemiyorlar: Duygularının Esiri Olan 3 Burç!

Mantıklı Düşünemiyorlar: Duygularının Esiri Olan 3 Burç!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 10:32

Bazı insanlar mantığını bir kenara bırakıp kalbinin söylediklerini yapmaktan kendini alamaz. İşte hislerine teslim olan, ne derse desin duygularının peşinden gitmekten vazgeçemeyen 3 burç

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Duygusal yoğunluğun vücut bulmuş hali Yengeç, kalbini ne kadar korumaya çalışsa da sonunda hep duygularına teslim olur. Bir bakışı, bir anıyı, bir sözü aylarca içinde yaşatabilir. Mantıkla değil, kalple hareket ettiği için çoğu zaman kırılır ama yine de sevmenin güzelliğinden vazgeçmez.

Balık Burcu

Balık Burcu

Balık burcu, duygular denizinde boğulma pahasına yüzmeye devam eden romantiktir. Hissettiklerini gizleyemez, hatta çoğu zaman kendi hayal dünyasında kaybolur. Kırıldığında bile affetmeye meyillidir çünkü iç dünyasında sevgi her şeyin üstündedir.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Tutkularıyla yaşayan Akrep için duygular, hem en büyük güç hem de en büyük zayıflıktır. Sevdiğinde tam sever, güvendiğinde sonuna kadar bağlanır. Ancak kalbi kırıldığında o yoğun duygular bir anda öfkeye dönüşebilir. Akrep’in içinde fırtınalar kopar ama dışarıdan bunu kimse kolay kolay anlayamaz.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
