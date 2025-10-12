Mantıklı Düşünemiyorlar: Duygularının Esiri Olan 3 Burç!

Duygusal yoğunluğun vücut bulmuş hali Yengeç, kalbini ne kadar korumaya çalışsa da sonunda hep duygularına teslim olur. Bir bakışı, bir anıyı, bir sözü aylarca içinde yaşatabilir. Mantıkla değil, kalple hareket ettiği için çoğu zaman kırılır ama yine de sevmenin güzelliğinden vazgeçmez.