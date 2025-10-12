Kanser Tedavisinde Devrim: Kolera Bakterisinden Elde Edilen Protein Tümör Hücrelerini Yok Etti

“Bu çalışma, bakteriyel proteinlerin kanser tedavisinde doğrudan terapötik etki gösterebileceğini kanıtlıyor.”

Bilim insanları, HapA proteininin etkisini görmek için farklı deneysel ortamlar kurdu. Vibrio cholerae bakterisinin genetik olarak değiştirilmiş versiyonlarıyla yapılan testlerde yalnızca HapA üreten bakterilerin bulunduğu ortamlarda tümör hücrelerinin yaşama oranı ciddi biçimde düştü.

Daha da önemlisi, araştırma ekibi HapA’nın yalnızca tek bir kanser türüne değil; meme, kolon ve pankreas tümörlerine karşı da etkili olabileceğini gözlemledi.

Bu bulgular, bakterilerin beklenmedik şekilde tıp dünyasına ilham verebileceğini ortaya koyuyor. Hurtado ve ekibine göre HapA’nın insan enzimlerinden farklı bir kesim noktasını hedeflemesi, gelecekte daha hedefli, daha az yan etkiye sahip yeni nesil kanser tedavilerinin önünü açabilir.