Kanser Tedavisinde Devrim: Kolera Bakterisinden Elde Edilen Protein Tümör Hücrelerini Yok Etti
İspanyol bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, kanser tedavisinde çığır açabilecek bir bulguya imza attı. Salamanca Üniversitesi’nden uzmanlar, kolera bakterisinin salgıladığı bir proteinin tümör hücrelerini kendi kendini yok etmeye yönlendirdiğini keşfetti. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu sonuç gelecekte daha hedefli ve yan etkisiz kanser tedavilerinin önünü açabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanyol bilim insanlarının yürüttüğü dikkat çekici bir araştırma, kanser tedavisinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim dergisi Cell Death Discovery’de yayımlanan bulgulara göre HapA, kanser hücrelerinin yüzeyindeki PAR-1 ve PAR-2 adlı iki reseptörü hedef alıyor.
Araştırmacı Antonio Hurtado, bu bulguların bakteriyel proteinlerin gelecekte antitümör tedavilerde kullanılabileceğine dair güçlü kanıtlar sunduğunu belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın