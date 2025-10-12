onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kanser Tedavisinde Devrim: Kolera Bakterisinden Elde Edilen Protein Tümör Hücrelerini Yok Etti

Kanser Tedavisinde Devrim: Kolera Bakterisinden Elde Edilen Protein Tümör Hücrelerini Yok Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 09:53

İspanyol bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, kanser tedavisinde çığır açabilecek bir bulguya imza attı. Salamanca Üniversitesi’nden uzmanlar, kolera bakterisinin salgıladığı bir proteinin tümör hücrelerini kendi kendini yok etmeye yönlendirdiğini keşfetti. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu sonuç gelecekte daha hedefli ve yan etkisiz kanser tedavilerinin önünü açabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanyol bilim insanlarının yürüttüğü dikkat çekici bir araştırma, kanser tedavisinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

İspanyol bilim insanlarının yürüttüğü dikkat çekici bir araştırma, kanser tedavisinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Salamanca Üniversitesi öncülüğünde yapılan çalışmada, Vibrio cholerae bakterisinin salgıladığı “HapA” adlı proteinin, tümör hücrelerini kendi kendini yok etmeye yönlendirdiği keşfedildi.

Bilim dergisi Cell Death Discovery’de yayımlanan bulgulara göre HapA, kanser hücrelerinin yüzeyindeki PAR-1 ve PAR-2 adlı iki reseptörü hedef alıyor.

Bilim dergisi Cell Death Discovery’de yayımlanan bulgulara göre HapA, kanser hücrelerinin yüzeyindeki PAR-1 ve PAR-2 adlı iki reseptörü hedef alıyor.

Normalde tümör büyümesi, iltihaplanma ve pıhtılaşmayla ilişkilendirilen bu reseptörler, HapA proteininin müdahalesiyle farklı bir şekilde kesiliyor. Bu da hücrede hızlı bir “apoptoz”, yani programlanmış hücre ölümü sürecini tetikliyor.

Araştırmacı Antonio Hurtado, bu bulguların bakteriyel proteinlerin gelecekte antitümör tedavilerde kullanılabileceğine dair güçlü kanıtlar sunduğunu belirtiyor.

Araştırmacı Antonio Hurtado, bu bulguların bakteriyel proteinlerin gelecekte antitümör tedavilerde kullanılabileceğine dair güçlü kanıtlar sunduğunu belirtiyor.

“Bu çalışma, bakteriyel proteinlerin kanser tedavisinde doğrudan terapötik etki gösterebileceğini kanıtlıyor.”

Bilim insanları, HapA proteininin etkisini görmek için farklı deneysel ortamlar kurdu. Vibrio cholerae bakterisinin genetik olarak değiştirilmiş versiyonlarıyla yapılan testlerde yalnızca HapA üreten bakterilerin bulunduğu ortamlarda tümör hücrelerinin yaşama oranı ciddi biçimde düştü.

Daha da önemlisi, araştırma ekibi HapA’nın yalnızca tek bir kanser türüne değil; meme, kolon ve pankreas tümörlerine karşı da etkili olabileceğini gözlemledi.

Bu bulgular, bakterilerin beklenmedik şekilde tıp dünyasına ilham verebileceğini ortaya koyuyor. Hurtado ve ekibine göre HapA’nın insan enzimlerinden farklı bir kesim noktasını hedeflemesi, gelecekte daha hedefli, daha az yan etkiye sahip yeni nesil kanser tedavilerinin önünü açabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın