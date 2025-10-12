onedio
Video Çekmeye Başlıyor, Yakınlara Haber Veriyor: iPhone’un “Beni Koru” Özelliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 13:04

X’te paylaşılan yeni bir iPhone özelliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. “Beni Koru” komutuyla devreye giren sistem, saniyeler içinde kamerayı açıp çevredekilere anında uyarı gönderiyor.

Kaynak: genctg

İşte o video:

Genctg’nin paylaştığı bir iPhone özelliği kısa zamanda gündem oldu.

“Beni Koru” komutuyla, saniyeler içinde farklı otonom sistemleri devreye girip kamerayı açarak çevredekilere anında haber veren özellik, sosyal medyada gündem oldu.

Gelen yorumlardan bazıları:

twitter.com
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

twitter.com

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
