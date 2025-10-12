Video Çekmeye Başlıyor, Yakınlara Haber Veriyor: iPhone’un “Beni Koru” Özelliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

X’te paylaşılan yeni bir iPhone özelliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. “Beni Koru” komutuyla devreye giren sistem, saniyeler içinde kamerayı açıp çevredekilere anında uyarı gönderiyor.
Kaynak: genctg
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o video:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genctg’nin paylaştığı bir iPhone özelliği kısa zamanda gündem oldu.
Gelen yorumlardan bazıları:
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın