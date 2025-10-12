onedio
Teknoloji
Uzmanlar Uyardı: Telefon Ekranınızda Bunu Görürseniz Sakın Tıklamayın!

12.10.2025 - 11:29

Telefon veya bilgisayar ekranında beliren sıradan bir uyarı penceresi, aslında büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. Uzmanlar, son dönemde giderek artan “ClickFix” adlı siber saldırı yöntemine karşı kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu saldırılar, doğrudan cihazınıza değil, sizi kandırarak kendi elinizle zararlı işlemleri yapmanıza neden oluyor.

Kaynak

Telefon ya da bilgisayar ekranınızda beliren masum görünümlü bir pencere, sandığınızdan çok daha tehlikeli olabilir.

Siber güvenlik uzmanları, son dönemde giderek yaygınlaşan ClickFix adlı saldırı yöntemine karşı kullanıcıları uyarıyor.

Bir haber sitesine, bloga ya da merak ettiğiniz bir bağlantıya tıklıyorsunuz... Sayfa açılırken ekranda bir uyarı beliriyor: “Kimliğinizi doğrulayın”, “Uygulamayı güncelleyin” ya da “Devam etmek için giriş yapın”. İlk bakışta sıradan bir sistem mesajı gibi görünen bu bildirimler, aslında siber saldırganların en yeni tuzağı olabilir.

ClickFix saldırıları, kullanıcıyı kendi elleriyle harekete geçirmeye dayalı bir yöntem.

Yani saldırgan doğrudan cihazınıza girmiyor; sizi kandırarak zararlı işlemi sizin yapmanızı sağlıyor.

Genellikle açılır pencereler şeklinde görülen bu saldırılar, aşağıdakine benzer mesajlarla dikkat çekiyor:

  • Kimlik doğrulama gerekli

  • Uygulama güncellemesi mevcut

  • Hesabınıza yeniden giriş yapmanız gerekiyor

  • Teknik bir hatayı düzeltmek için tıklayın

Bu tür mesajlara tıklamak, kötü amaçlı yazılımların cihazınıza dolaylı yoldan bulaşmasına neden olabiliyor. Eskiden daha çok bilgisayar kullanıcılarını hedef alan ClickFix, artık iPhone ve Android cihazlarda da sıkça görülüyor. En tehlikelisi ise bu uyarıların son derece “resmî” görünmesi.

Karşılaşırsanız ne yapmalısınız?

Bir anda karşınıza çıkan ve sizden işlem yapmanızı isteyen bir pencereyle karşılaştığınızda en güvenli adım: hiçbir şeye dokunmamak.

Uzmanlar şu adımları öneriyor:

  • Tüm uygulamaları kapatın ve ana ekrana dönün.

  • Açılır penceredeki hiçbir bağlantıya tıklamayın.

  • Gerekirse cihazınızı yeniden başlatın.

  • Eğer mesajın gerçek olabileceğinden şüpheleniyorsanız, bahsedilen kurumun resmi web sitesi veya müşteri hizmetleriyle doğrudan iletişime geçin.

