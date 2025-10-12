Uzmanlar Uyardı: Telefon Ekranınızda Bunu Görürseniz Sakın Tıklamayın!

Siber güvenlik uzmanları, son dönemde giderek yaygınlaşan ClickFix adlı saldırı yöntemine karşı kullanıcıları uyarıyor.

Bir haber sitesine, bloga ya da merak ettiğiniz bir bağlantıya tıklıyorsunuz... Sayfa açılırken ekranda bir uyarı beliriyor: “Kimliğinizi doğrulayın”, “Uygulamayı güncelleyin” ya da “Devam etmek için giriş yapın”. İlk bakışta sıradan bir sistem mesajı gibi görünen bu bildirimler, aslında siber saldırganların en yeni tuzağı olabilir.