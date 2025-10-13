200 Binden Fazla Kişi Paylaştı: Bedeninde 2 Erkeğe Ait DNA Bulunan Rojin Kabaiş İçin Adalet Aranıyor

Rojin'in ölümünde ilk günden beri intihar algısının mevcut olduğunu söyleyen Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Avukat Zeynep Demir, 'lk DNA örneği sternal yani göğüs bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. İkinci DNA ise intrevajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bugün itibariyle dosyada artık cinsel saldırı olma ihtimalinin de açığa çıktığını, dosyanın bu şekilde ele alınması gerektiğini belirtiyoruz.' demişti.

Rojin'in ölümüne ilişkin gerçeklerin aydınlatılmasını isteyen yüz binlerce insan, Rojin için adalet isteğinde bulunarak Instagram hesaplarından paylaşım yaptı.