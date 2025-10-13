200 Binden Fazla Kişi Paylaştı: Bedeninde 2 Erkeğe Ait DNA Bulunan Rojin Kabaiş İçin Adalet Aranıyor
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, geçtiğimiz yıl 27 Eylül'de kaybolmuş ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedenine ulaşılmıştı. İntihar ettiği söylenen Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, genç kızın cansız bedeninde iki farklı bölgede 2 erkeğe ait DNA tespit edildi. Instagram'da 200 binden fazla kez Rojin İçin Adalet şablonuyla Rojin'in ölümünün aydınlatılması istendi.
Geçtiğimiz yıl kaldığı yurttan çıktıktan sonra kaybolan öğrenci Rojin Kabaiş'in cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı.
Rojin Kabaiş'e Adalet şablonu Instagram'da 200 binden fazla paylaşıldı.
Bunu yapanlar hala aramızda . Devletin en kısa sürede tüm insanlardan dna örnekleri alıp arşivlemesi lazım. yok insan haklarıymış yok bilmem ne yasalarıymış.... Devamını Gör
yorumunun altına imza atarım o derece haklı bir serzeniş