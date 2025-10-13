onedio
200 Binden Fazla Kişi Paylaştı: Bedeninde 2 Erkeğe Ait DNA Bulunan Rojin Kabaiş İçin Adalet Aranıyor

Merve Ersoy
13.10.2025 - 22:26

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, geçtiğimiz yıl 27 Eylül'de kaybolmuş ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedenine ulaşılmıştı. İntihar ettiği söylenen Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, genç kızın cansız bedeninde iki farklı bölgede 2 erkeğe ait DNA tespit edildi. Instagram'da 200 binden fazla kez Rojin İçin Adalet şablonuyla Rojin'in ölümünün aydınlatılması istendi.

Geçtiğimiz yıl kaldığı yurttan çıktıktan sonra kaybolan öğrenci Rojin Kabaiş'in cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı.

27 Eylül'de kaybolan Rojin'in cansız bedenine 15 Ekim'de ulaşılmış, intihar ettiği iddia edilse de ailesi bu iddialara şiddetle karşı çıkmıştı. Genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kabaiş'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, sol el beşinci parmak uç kısmında çürümeye bağlı olduğu düşünülen ayrışma haricinde kemik kırığı ve metalik cisim imajı tespit edilemediği bilgisine yer verilen raporda, her iki diz arka kısımda, her iki kolda ve göğüs ön yüzde kanama ile uyumlu olabilecek renk değişiklikleri olduğu kaydedildi. Raporda, 'Bu örneklerin analizinde, vücudundan alınan sürüntü örneklerinde meni veya sperme ait olabilecek bir bulgu tespit edilmemiştir. İntravajinal bölgede ve sternal bölgede Rojin Kabaiş ile birlikte her bir bölgede birer farklı DNA olmak üzere 2 farklı erkek cinsiyetli DNA profili elde edilmiştir. Bu kapsamda, olay yerinden müteveffanın otopsi mahalline sevkinden itibaren bulaş riskine yönelik iş akış basamakları taranmış olup otopsi ve laboratuvar incelemeleri sırasında bulaş olmadığı tespit edilmiştir. Müteveffanın bulunduğu olay yerinden otopsi mahalline sevki sırasında bulaş olma ihtimali, alanda bulunan diğer şahıslara ait biyolojik örnek ve kayıtlar elimizde mevcut olmadığından bertaraf edilememiştir. Tüm bulaş ihtimalleri bertaraf edildikten sonra elde edilen farklı DNA tiplemelerinin şüpheli veya şüphelilere ait olabilme ihtimaline binaen şüpheli şahıs veya şahıslara ait biyolojik örneklerin ilgili Başsavcılık tarafından gönderilmesi halinde mukayese yapılabilecektir.' bilgisi yer aldı.

Rojin Kabaiş'e Adalet şablonu Instagram'da 200 binden fazla paylaşıldı.

Rojin'in ölümünde ilk günden beri intihar algısının mevcut olduğunu söyleyen  Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Avukat Zeynep Demir, 'lk DNA örneği sternal yani göğüs bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. İkinci DNA ise intrevajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bugün itibariyle dosyada artık cinsel saldırı olma ihtimalinin de açığa çıktığını, dosyanın bu şekilde ele alınması gerektiğini belirtiyoruz.' demişti. 

Rojin'in ölümüne ilişkin gerçeklerin aydınlatılmasını isteyen yüz binlerce insan, Rojin için adalet isteğinde bulunarak Instagram hesaplarından paylaşım yaptı.

H.ibrehim

Bunu yapanlar hala aramızda . Devletin en kısa sürede tüm insanlardan dna örnekleri alıp arşivlemesi lazım. yok insan haklarıymış yok bilmem ne yasalarıymış.... Devamını Gör

Limo Limpard

yorumunun altına imza atarım o derece haklı bir serzeniş