Instagram 18 Yaş Altı Hesaplara Yeni Kısıtlama Getirdi
Instagram, son dönemde genç kullanıcıların maruz kaldığı içeriklerle ilgili eleştirilerin ardından önemli bir karar aldı. Platform, 18 yaş altı kullanıcılar için daha sıkı bir denetim sistemi uygulamaya başlıyor. Bu kapsamda artık gençlerin erişebileceği içerikler 'PG-13' film derecelendirme sistemine benzer bir filtreye tabi tutulacak.
Instagram, genç kullanıcılar için "PG-13" dönemini başlattı.
Yaş filtresi sistemiyle uygunsuz içeriklere erişim engellenecek.
