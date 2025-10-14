Instagram 18 Yaş Altı Hesaplara Yeni Kısıtlama Getirdi

Yeni güncellemeyle Instagram, yaş filtresi adı verilen bir yöntem uygulamaya başlıyor. Sistem, 18 yaş altındaki kullanıcıların erişemeyeceği türde içerik paylaşan hesapları otomatik olarak engelleyecek. Örneğin, düzenli olarak alkolle ilgili paylaşımlar yapan veya yetişkin sitelerine yönlendiren bağlantılar paylaşan hesaplar, genç kullanıcılar tarafından görülmeyecek.

Ayrıca, 18 yaş altı kullanıcıların hesapları yalnızca doğum tarihi beyanına göre değil, Instagram’ın kendi tespit sistemine göre de denetlenecek. Platform, yaşını yanlış beyan eden genç kullanıcıları belirlemek için kendi algoritmalarını kullanıyor ancak bu tespitlerin ne sıklıkta yapıldığı konusunda bilgi vermiyor.