onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Instagram 18 Yaş Altı Hesaplara Yeni Kısıtlama Getirdi

Instagram 18 Yaş Altı Hesaplara Yeni Kısıtlama Getirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 18:48

Instagram, son dönemde genç kullanıcıların maruz kaldığı içeriklerle ilgili eleştirilerin ardından önemli bir karar aldı. Platform, 18 yaş altı kullanıcılar için daha sıkı bir denetim sistemi uygulamaya başlıyor. Bu kapsamda artık gençlerin erişebileceği içerikler 'PG-13' film derecelendirme sistemine benzer bir filtreye tabi tutulacak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Instagram, genç kullanıcılar için "PG-13" dönemini başlattı.

Instagram, genç kullanıcılar için "PG-13" dönemini başlattı.

Meta çatısı altındaki Instagram, genç kullanıcıların deneyimini sinema sektöründeki PG-13 standardına benzer şekilde düzenliyor. Sistem, gençlerin cinsel çağrışım içeren görseller, alkolle ilgili paylaşımlar veya riskli davranışları teşvik eden videolar gibi içeriklere erişimini sınırlandıracak.

Paylaşımlarda küfür, açık pozlar veya tehlikeli akımlar yer alıyorsa, bu gönderiler artık 18 yaş altı hesapların akışında görünmeyecek. Ayrıca yapay zeka destekli sohbetlerde de içerik sınırlandırması getirilecek; genç kullanıcılarla yapılan etkileşimler PG-13 seviyesinde yanıtlarla sınırlı kalacak.

Yaş filtresi sistemiyle uygunsuz içeriklere erişim engellenecek.

Yaş filtresi sistemiyle uygunsuz içeriklere erişim engellenecek.

Yeni güncellemeyle Instagram, yaş filtresi adı verilen bir yöntem uygulamaya başlıyor. Sistem, 18 yaş altındaki kullanıcıların erişemeyeceği türde içerik paylaşan hesapları otomatik olarak engelleyecek. Örneğin, düzenli olarak alkolle ilgili paylaşımlar yapan veya yetişkin sitelerine yönlendiren bağlantılar paylaşan hesaplar, genç kullanıcılar tarafından görülmeyecek.

Ayrıca, 18 yaş altı kullanıcıların hesapları yalnızca doğum tarihi beyanına göre değil, Instagram’ın kendi tespit sistemine göre de denetlenecek. Platform, yaşını yanlış beyan eden genç kullanıcıları belirlemek için kendi algoritmalarını kullanıyor ancak bu tespitlerin ne sıklıkta yapıldığı konusunda bilgi vermiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın