onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kahve Fiyatı Üzerinden Ev Hesabı Yapan Kullanıcı X'i İkiye Böldü

Kahve Fiyatı Üzerinden Ev Hesabı Yapan Kullanıcı X'i İkiye Böldü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 17:53

Sosyal medyada @emelamasayindeg adlı kullanıcı, 150 liralık kahve fiyatı üzerinden yaptığı matematik hesabıyla tartışma yarattı. 'Bir kahve 150 lira, 10 yılda 504 bin lira eder' diyerek kahve parasından ev peşinatı çıkaramayacağını söyleyen kullanıcı, X’i ikiye böldü. Kimileri mantıklı bulurken kimileri de şiddetle karşı çıktı.

Gelin, kimler ne demiş bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahsi geçen paylaşım bu şekilde 👇🏻

Bahsi geçen paylaşım bu şekilde 👇🏻
twitter.com

Bu hesaba hak verenler kadar...

Bu hesaba hak verenler kadar...
twitter.com

Karşı çıkanlar da oldu.

Karşı çıkanlar da oldu.
twitter.com

Altın almayı savunanlar da vardı.

Altın almayı savunanlar da vardı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Hesaba başka pencereden bakanlar da oldu.

Hesaba başka pencereden bakanlar da oldu.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve fiyatları üzerinden "ev peşinatı" hesabı yapmak sizce mantıklı mı?

Kahve fiyatları üzerinden "ev peşinatı" hesabı yapmak sizce mantıklı mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın