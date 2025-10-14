Kahve Fiyatı Üzerinden Ev Hesabı Yapan Kullanıcı X'i İkiye Böldü
Sosyal medyada @emelamasayindeg adlı kullanıcı, 150 liralık kahve fiyatı üzerinden yaptığı matematik hesabıyla tartışma yarattı. 'Bir kahve 150 lira, 10 yılda 504 bin lira eder' diyerek kahve parasından ev peşinatı çıkaramayacağını söyleyen kullanıcı, X’i ikiye böldü. Kimileri mantıklı bulurken kimileri de şiddetle karşı çıktı.
Gelin, kimler ne demiş bakalım...
Bahsi geçen paylaşım bu şekilde 👇🏻
Bu hesaba hak verenler kadar...
Karşı çıkanlar da oldu.
Altın almayı savunanlar da vardı.
Hesaba başka pencereden bakanlar da oldu.
Kahve fiyatları üzerinden "ev peşinatı" hesabı yapmak sizce mantıklı mı?
