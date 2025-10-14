Annesinin Perdeciyle Olan Absürt Diyaloğunu X'e Meze Eden Evlat Viral Oldu
Aile büyüklerinin teknolojiyle ve özellikle dokunmatik klavyelerle süren amansız savaşında yıllardır bir galip bulunamadı. Tabii bu büyük mücadele de sosyal medyada aktif olan evlatların dikkatini çekti ve buradan etkileşim kokuları alındı. Tabii beklenen etkileşim de geldi. Çünkü pek çoğumuzun anne babası benzer zorluklar çekiyordu.
Bir X kullanıcısı da annesinin perdeciyle yaptığı yazışmayı paylaştı. Bir harf hatası anında viral olan bir diyaloğun başlangıcı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii her şey izin dahilinde...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahramanımız perdeci İskender'e tülünün hazır olup olmadığını sordu.
Tabii borç burç olarak anlaşılınca başarısız bir tahmin de geldi.
Neyse ki iş tatlıya bağlandı.
Tabii bu olay günün en çok konuşulan diyaloglarındandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adam o kadar tahmin etmiş.
Kurguysa da iyi bir detay...
İskender'e yanlış yaptılar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın