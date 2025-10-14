Annesinin Perdeciyle Olan Absürt Diyaloğunu X'e Meze Eden Evlat Viral Oldu

Aile büyüklerinin teknolojiyle ve özellikle dokunmatik klavyelerle süren amansız savaşında yıllardır bir galip bulunamadı. Tabii bu büyük mücadele de sosyal medyada aktif olan evlatların dikkatini çekti ve buradan etkileşim kokuları alındı. Tabii beklenen etkileşim de geldi. Çünkü pek çoğumuzun anne babası benzer zorluklar çekiyordu.

Bir X kullanıcısı da annesinin perdeciyle yaptığı yazışmayı paylaştı. Bir harf hatası anında viral olan bir diyaloğun başlangıcı oldu.