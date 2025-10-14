onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Annesinin Perdeciyle Olan Absürt Diyaloğunu X'e Meze Eden Evlat Viral Oldu

Annesinin Perdeciyle Olan Absürt Diyaloğunu X'e Meze Eden Evlat Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2025 - 16:35

Aile büyüklerinin teknolojiyle ve özellikle dokunmatik klavyelerle süren amansız savaşında yıllardır bir galip bulunamadı. Tabii bu büyük mücadele de sosyal medyada aktif olan evlatların dikkatini çekti ve buradan etkileşim kokuları alındı. Tabii beklenen etkileşim de geldi. Çünkü pek çoğumuzun anne babası benzer zorluklar çekiyordu.

Bir X kullanıcısı da annesinin perdeciyle yaptığı yazışmayı paylaştı. Bir harf hatası anında viral olan bir diyaloğun başlangıcı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tabii her şey izin dahilinde...

Tabii her şey izin dahilinde...

Kahramanımız perdeci İskender'e tülünün hazır olup olmadığını sordu.

Kahramanımız perdeci İskender'e tülünün hazır olup olmadığını sordu.

Tül hazırdı. Tabii bunun için bir ücret almak gerekiyordu ama harf hatası buna engel oldu.

Tabii borç burç olarak anlaşılınca başarısız bir tahmin de geldi.

Tabii borç burç olarak anlaşılınca başarısız bir tahmin de geldi.

Neyse ki iş tatlıya bağlandı.

Neyse ki iş tatlıya bağlandı.

Tabii bu olay günün en çok konuşulan diyaloglarındandı.

Tabii bu olay günün en çok konuşulan diyaloglarındandı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adam o kadar tahmin etmiş.

Adam o kadar tahmin etmiş.
twitter.com

Kurguysa da iyi bir detay...

Kurguysa da iyi bir detay...
twitter.com

İskender'e yanlış yaptılar.

İskender'e yanlış yaptılar.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın