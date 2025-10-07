Havaların Serinlemesiyle Esen Trençkot Rüzgarını Mizaha Çeviren Kişiler
Her yıl yazcı kışçı diye karpuz gibi ortadan ikiye ayrılan timeline'da gülme sırası kışçılarda. Tabii havalar soğusa da henüz mont havalarına tam olarak geçtiğimizi söyleyemeyiz. Güneşin bir görünüp bir kaybolduğu, modern tabiriyle ghosting yaptığı bu havalara özel bazı kıyafetler de var. Kimileri ince montları, ceketleri, renkli renkli çeşit çeşit sweatshirtleri tercih ederken kimileri de mevsim geçişini şıklıkla birleştirmeyi amaçlıyor. Bu havalarda da hem şık olmak hem de ani soğuyan havalara karşı koymak isteyenler gardroplardan trençkotları çıkarıyor.
Bu mevsimsel durum X'te de gündeme geldi.
Yanıtlara kendine yakıştıran da yakıştıramayan da geldi.
Yalçın Küçük de unutulmadı.
Erölsüz olmaz.
Tabii Pala karakteri de akıllara geldi.
