Halının Yanan Kısmına Buldukları Çözümlerle Zekasına Hayran Bırakan Kişiler
Hepimizin anlık dalgınlıkla yaptığı bazı hatalar var. Özellikle hassas yüzeylere yerleştirilen sıcak nesneler o yüzeye zarar verip bir daha geri döndürülemeyecek şekillere sokabiliyor. Bu tip mutfak veya ev kazalarını büyük bir medeni cesaret örneği göstererek paylaşan kişiler kısa süreliğine de olsa yüksek etkileşime doyuyor.
Bir Facebook grubunda paylaşılan talihsiz bir foto X'te de gündem oldu. Onedio'nun X sayfası ise halının yanan kısmının nasıl değerlendirileceğini takipçilerine sordu. 2 milyondan fazla etkileşim alan soruya oldukça zekice ve ironik yanıtlar geldi. Bakalım kim ne demiş?
O talihsiz görüntü şöyle;
Cana geleceğine mala gelsin diyelim...
Ve gelen yanıtlara göz atalım 👀
Şaka amaçlı da kullanılabilirliği olan bir görsel...
Bu da iyi fikir!
Kedi sabit mi kalacak?
Fikirler bitmiyor!
Biraz da görsel şölen çektirenlere göz atalım.
👇
Sanat sokakta!
Kapatalım 👋
