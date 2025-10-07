onedio
Sosyal Medya Lincini Göze Alarak Fikirlerini Çatır Çatır Söyleyen X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.10.2025 - 20:35

Sosyal medyanın çoğu zaman olumlu yönlerini dile getiriyoruz. Ancak bir de işin linç boyutu var. Tabii bu fiziksel olmayan sanal linç bazı kişilerin fikirlerini söylemesine engel olabiliyor. Çünkü en ufak bir lincin ihtimali bile yeteri kadar ekran bağımlısıysanız gününüzü mahvetmeye yetiyor.

Tabii bu tanımın dışına çıktığını düşünenler de var! Bir X kullanıcısı 'Söylersen linç edileceğin bir fikrini söyle' paylaşımında bulundu. Kendi gerçeklerini söylemekten kaçınmayan X ahalisi fikirlerini büyük bir cesaretle paylaştı. Katılıp katılmamak sizin bileceğiniz iş...

Paylaşım böyleydi...

twitter.com

Pek çok yanıt geldi.

twitter.com

Bu fikirlerin bir çoğu da ilişkiler üzerineydi.

twitter.com

Belli başlı kitleleri tetikleyen tweetler de geldi.

twitter.com

Kaç yıllık polemikleri ısıtıp masaya getiren de...

twitter.com
Aile ilişkileri de konuşuldu.

twitter.com

Kendini ifade etmek isteyen de çıktı.

twitter.com

Bazıları da racon öğretti.

twitter.com

Üstteki alanların dışına çıkanlar oldu.

twitter.com

Taktikler verildi.

twitter.com
Siz hangilerine katılıyorsunuz?

twitter.com

