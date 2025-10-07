Sosyal Medya Lincini Göze Alarak Fikirlerini Çatır Çatır Söyleyen X Kullanıcıları
Sosyal medyanın çoğu zaman olumlu yönlerini dile getiriyoruz. Ancak bir de işin linç boyutu var. Tabii bu fiziksel olmayan sanal linç bazı kişilerin fikirlerini söylemesine engel olabiliyor. Çünkü en ufak bir lincin ihtimali bile yeteri kadar ekran bağımlısıysanız gününüzü mahvetmeye yetiyor.
Tabii bu tanımın dışına çıktığını düşünenler de var! Bir X kullanıcısı 'Söylersen linç edileceğin bir fikrini söyle' paylaşımında bulundu. Kendi gerçeklerini söylemekten kaçınmayan X ahalisi fikirlerini büyük bir cesaretle paylaştı. Katılıp katılmamak sizin bileceğiniz iş...
Paylaşım böyleydi...
Pek çok yanıt geldi.
Bu fikirlerin bir çoğu da ilişkiler üzerineydi.
Belli başlı kitleleri tetikleyen tweetler de geldi.
Kaç yıllık polemikleri ısıtıp masaya getiren de...
Aile ilişkileri de konuşuldu.
Kendini ifade etmek isteyen de çıktı.
Bazıları da racon öğretti.
Üstteki alanların dışına çıkanlar oldu.
Taktikler verildi.
Siz hangilerine katılıyorsunuz?
