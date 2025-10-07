onedio
Alıp Başını Gidenlerden Eşeği Satan Nasreddin Hoca'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.10.2025 - 18:33

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım kışçıların amacına ulaştığı bu Salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Zaten pek bakmıyorlar...

twitter.com

İyi dostlar biriktirenler...

twitter.com

Harika ortam!

twitter.com

Bir uyuşmazlık var.

twitter.com
Arada bir aydınlanma gelebiliyor...

twitter.com

Olur öyle arada...

twitter.com

Biz memuriyet ülkesiyiz.

twitter.com

Annelere cevap hakkı doğdu.

twitter.com

Old tamam da money konusu muallak.

twitter.com
Gönlünü al.

twitter.com

Işınlanıyor olamaz mı?

twitter.com

Bir uyarıyla kapatalım 👋

twitter.com

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
