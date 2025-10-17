onedio
Kim Kardashian, Kanye West'in Evlilikleri Boyunca Kendisine Yaşattıklarını Bir Bir Anlattı

Kim Kardashian Kanye West
Ömer Faruk Kino
17.10.2025 - 12:01

Bir zamanların en çok konuşulan çifti Kim Kardashian ve Kanye West, Kasım 2022’de resmen yollarını ayırdı. Boşanma sürecinde Kanye’nin ne kadar toksik olabildiğini zaten görmüştük; ancak Kim’in katıldığı bir podcastte yaptığı açıklamalar, onun evlilikteki gerçek yüzünü daha da net ortaya koydu.

Kim Kardashian, Kanye (Ye) West ile olan evliliği ve boşanmalarının ardından yaşadıkları zorluklar hakkında ilk kez açıkça konuştu.

Call Her Daddy isimli podcast'e konuk olan Kardashian, West’le ilişkilerinin nasıl başladığını ve onu rapçiye ilk başta neyin çektiğini anlattı. West’in “hayattan daha büyük biri” olduğunu söyleyen Kardashian, “onunla her zaman yeni bir şey öğrendiğimi hatırlıyorum” diye ekledi.

Evliliklerinin sonunu işaret eden anlara geri döndüğünde, Kardashian başlangıçta “onlara pek dikkat etmediğini” itiraf etti. “Bence biri ilk kez zihinsel bir çöküntü yaşadığında, ona destek olmak, sorunu çözmesine yardımcı olmak, gerçekten anlamak ve yanında olmak istersiniz” diye açıkladı.

Çocuklarınız olduğunda, ayrılmak kalmaktan çok daha zor" diyen Kardashian, West'in yaşadığı 'krizlerden' de bahsetti.

Eve geldiğimde bir bakmışım beş yeni Lamborghini'miz var. Eğer o bir kriz anındaysa, arabaların hepsi kaybolmuş olurdu. Ben de “Bir dakika, arabalarımız nerede? Yeni arabam nerede?” derdim. O da, “Hepsini arkadaşlarıma verdim” derdi.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
