Kim Kardashian, Kanye West'in Evlilikleri Boyunca Kendisine Yaşattıklarını Bir Bir Anlattı
Bir zamanların en çok konuşulan çifti Kim Kardashian ve Kanye West, Kasım 2022’de resmen yollarını ayırdı. Boşanma sürecinde Kanye’nin ne kadar toksik olabildiğini zaten görmüştük; ancak Kim’in katıldığı bir podcastte yaptığı açıklamalar, onun evlilikteki gerçek yüzünü daha da net ortaya koydu.
Kim Kardashian, Kanye (Ye) West ile olan evliliği ve boşanmalarının ardından yaşadıkları zorluklar hakkında ilk kez açıkça konuştu.
Çocuklarınız olduğunda, ayrılmak kalmaktan çok daha zor" diyen Kardashian, West'in yaşadığı 'krizlerden' de bahsetti.
