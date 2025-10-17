Kim Kardashian, Kanye West'in Evlilikleri Boyunca Kendisine Yaşattıklarını Bir Bir Anlattı

Call Her Daddy isimli podcast'e konuk olan Kardashian, West’le ilişkilerinin nasıl başladığını ve onu rapçiye ilk başta neyin çektiğini anlattı. West’in “hayattan daha büyük biri” olduğunu söyleyen Kardashian, “onunla her zaman yeni bir şey öğrendiğimi hatırlıyorum” diye ekledi.

Evliliklerinin sonunu işaret eden anlara geri döndüğünde, Kardashian başlangıçta “onlara pek dikkat etmediğini” itiraf etti. “Bence biri ilk kez zihinsel bir çöküntü yaşadığında, ona destek olmak, sorunu çözmesine yardımcı olmak, gerçekten anlamak ve yanında olmak istersiniz” diye açıkladı.