Kültürüyle Herkesin İmrendiği Japonya'nın Çok Konuşulmayan Karanlık Yüzü

Geleneksel “ie” (aile) sistemi, yüzyıllardır erkeği ailenin reisi, kadını ise evin ve çocukların bakımından sorumlu kişi olarak konumlandırdı. Bu anlayış, modernleşmeye rağmen büyük ölçüde değişmedi. Kadınların çalışma hayatına katılımı artsa bile, “evlendikten sonra işi bırakmak” hala toplumda yaygın bir beklenti.

İş dünyasında ise tablo daha da çarpıcı: Japonya, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 Cinsiyet Eşitliği Raporu’nda 146 ülke arasında 125. sırada yer aldı. Kadın CEO oranı yok denecek kadar az, meclisteki kadın milletvekili oranıysa yalnızca yüzde 10 civarında. Kadınlar aynı işi yapsalar bile erkeklerden ortalama %25 daha az kazanıyor.