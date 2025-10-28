onedio
Türkiye’nin İhracat Rekortmeni 45 Yıllık Yatak Firması Mavi Ay Yatak İflas Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.10.2025 - 10:38

Türkiye genelinde 3.600 firma arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü kazanan, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olarak tanınan ve bir dönem ihracat rekorları kıtan Türkiye’nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak, yaşadığı mali sıkıntıların ardından iflasın eşiğine geldi. 45 yıldır faaliyet gösteren firma, konkordato başvurusu yaparak geçici mühlet kararı aldı.

1980 yılından bu yana hizmet veren Mavi Ay Yatak, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye’nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak, yaşadığı mali sıkıntıların ardından iflasın eşiğine geldi. 45 yıldır faaliyet gösteren firma, konkordato başvurusu yaparak geçici mühlet kararı aldı. CNBC-e’de yer alan habere göre; Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak’ın yanı sıra Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları, Ada Yatak Baza, Beyrut Mühendislik ve King Protrade Tekstil için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Bu süre boyunca firmalar, alacaklılarıyla uzlaşarak mali yapılarını güçlendirmeye çalışacak.

45 yıllık köklü firma bir dönemin ihracat rekortmeniydi!

45 yıllık köklü firma bir dönemin ihracat rekortmeniydi!

Merkezi Bursa’da bulunan Mavi Ay Yatak, Turkuaz Yatak Baza şirketine bağlı olarak faaliyet gösteriyordu. Firma, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkelere ihracat yaparak Avrupa pazarında adından söz ettirmişti. 1980 yılında kurulan şirket, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olarak tanınıyordu. İkinci kuşak yönetimle birlikte büyümesini sürdüren firma, kısa sürede Türkiye genelinde 3.600 firma arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü kazanmıştı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
