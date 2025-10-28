Türkiye’nin İhracat Rekortmeni 45 Yıllık Yatak Firması Mavi Ay Yatak İflas Ediyor
Türkiye genelinde 3.600 firma arasından seçilerek KOBİ ve Girişimcilik Ödülü kazanan, fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye’nin ilk üreticisi olarak tanınan ve bir dönem ihracat rekorları kıtan Türkiye’nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak, yaşadığı mali sıkıntıların ardından iflasın eşiğine geldi. 45 yıldır faaliyet gösteren firma, konkordato başvurusu yaparak geçici mühlet kararı aldı.
1980 yılından bu yana hizmet veren Mavi Ay Yatak, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
45 yıllık köklü firma bir dönemin ihracat rekortmeniydi!
