Futbolda ‘Mutlak Butlan’ İhtimali: Ahmet Çakar’dan Açıklama: “Son 2 Yılın Şampiyonlukları Geçersizdir”

TFF Başkanı’nın bahis oynayan hakemler açıklamasının ardından yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar’dan flaş iddialar geldi.

Derin Futbol programında bu iddialara dair konuşan Ahmet Çakar, “Ferhat Gündoğdu'na iddiaları sordum fakat bana cevap vermedi. Bu gece Futbol Federasyonu'nda ışıklar sabaha kadar sönmeyecek! Eğer Ferhat Gündoğdu'nun bahis üyeliği varsa Ferhat Gündoğdu dönemi ‘Mutlak Butlan’a girer, geçen sezon ve önceki sezon şampiyonlukları geçersizdir” dedi.

Ali Koç’un sözlerini hatırlatan Ahmet Çakar, “Ortalık yanarken Ferhat Gündoğdu'nun cevap vermemesi bu olayın doğruluk payının yüksek olduğunu gösteriyor. Ali Koç 3 ay önce Ferhat Gündoğdu istifa et sonra çok pişman olacaksın dedi. Acaba Ali Koç bu olayı önceden biliyordu ve çekil mi dedi” ifadelerini kullandı.