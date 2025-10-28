onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Futbolda ‘Mutlak Butlan’ İhtimali: Ahmet Çakar’dan Açıklama: “Son 2 Yılın Şampiyonlukları Geçersizdir”

Futbolda ‘Mutlak Butlan’ İhtimali: Ahmet Çakar’dan Açıklama: “Son 2 Yılın Şampiyonlukları Geçersizdir”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.10.2025 - 10:10

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında, ülke gündemine bomba gibi düşen bahisçi hakemler hakkında açıklamalarda bulundu. Ahmet Çakar açıklamasında Eğer Ferhat Gündoğdu'nun bahis üyeliği varsa Ferhat Gündoğdu dönemi ‘Mutlak Butlan’a girer, geçen sezon ve önceki sezon şampiyonlukları geçersizdir” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TFF’de hakemler arasındaki bahis skandalı büyüdükçe büyüyor.

TFF’de hakemler arasındaki bahis skandalı büyüdükçe büyüyor.

TFF Başkanı’nın bahis oynayan hakemler açıklamasının ardından yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar’dan flaş iddialar geldi. 

Derin Futbol programında bu iddialara dair konuşan Ahmet Çakar, “Ferhat Gündoğdu'na iddiaları sordum fakat bana cevap vermedi. Bu gece Futbol Federasyonu'nda ışıklar sabaha kadar sönmeyecek! Eğer Ferhat Gündoğdu'nun bahis üyeliği varsa Ferhat Gündoğdu dönemi ‘Mutlak Butlan’a girer, geçen sezon ve önceki sezon şampiyonlukları geçersizdir” dedi.

Ali Koç’un sözlerini hatırlatan Ahmet Çakar, “Ortalık yanarken Ferhat Gündoğdu'nun cevap vermemesi bu olayın doğruluk payının yüksek olduğunu gösteriyor. Ali Koç 3 ay önce Ferhat Gündoğdu istifa et sonra çok pişman olacaksın dedi. Acaba Ali Koç bu olayı önceden biliyordu ve çekil mi dedi” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
16
6
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın