“Bahisçi Hakemler” Operasyonunun Detayları: Aralarında Başkan, Teknik Direktör ve Futbolcular da Var!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “profesyonel liglerde maç yöneten 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı var” açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; olayın detayları da ortaya çıktı. Futbol Federasyonu; hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıyor.
TFF Başkanı, “bahisçi hakemler” açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen sözler söyledi.
3700 kişi için inceleme yapılıyor, aralarında kulüp başkanları, futbolcu ve teknik direktörler de var!
