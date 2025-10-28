onedio
“Bahisçi Hakemler” Operasyonunun Detayları: Aralarında Başkan, Teknik Direktör ve Futbolcular da Var!

Ali Can YAYCILI
28.10.2025 - 08:37 Son Güncelleme: 28.10.2025 - 08:40

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “profesyonel liglerde maç yöneten 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı var” açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; olayın detayları da ortaya çıktı. Futbol Federasyonu; hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıyor.

'Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94… Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1.000’in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir“ dedi.  Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Alınan bilgilere göre TFF, nisan ayında bir çalışma başlatıyor. Hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapılıyor. Bununla ilgili savcılık ve Spor Toto’dan talepte bulunuyor. Bu kişilerin bahis hesapları olup olmadığı, varsa kaç defa oynadığı, kaç defa kazanç sağladığı konusunda bilgi talep ediliyor. Spor Toto’dan gelen bilgiler ışığında futbol ailesinde bulunan kişilerle ilgili kimlerin bahis hesabı olduğu, kaç para kazandığı TFF’ye iletiliyor. Bunun içinde 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı var, teknik adam, futbolcu ve hakemler var.

