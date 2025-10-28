“Bahisçi Hakemler” Operasyonunun Detayları: Aralarında Başkan, Teknik Direktör ve Futbolcular da Var!

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Alınan bilgilere göre TFF, nisan ayında bir çalışma başlatıyor. Hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapılıyor. Bununla ilgili savcılık ve Spor Toto’dan talepte bulunuyor. Bu kişilerin bahis hesapları olup olmadığı, varsa kaç defa oynadığı, kaç defa kazanç sağladığı konusunda bilgi talep ediliyor. Spor Toto’dan gelen bilgiler ışığında futbol ailesinde bulunan kişilerle ilgili kimlerin bahis hesabı olduğu, kaç para kazandığı TFF’ye iletiliyor. Bunun içinde 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı var, teknik adam, futbolcu ve hakemler var.