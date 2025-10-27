onedio
TFF Başkanı'nın 'Bahisçi Hakemler' Bombası Hakkında Fenerbahçe Eski Yöneticisi Acun Ilıcalı'dan Açıklama

TFF Başkanı’nın ‘Bahisçi Hakemler’ Bombası Hakkında Fenerbahçe Eski Yöneticisi Acun Ilıcalı’dan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.10.2025 - 17:56 Son Güncelleme: 27.10.2025 - 18:01

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ‘Bahisçi Hakemler’ açıklamaları sonrasında Türk futbolunda adeta büyük şok yaşandı. TFF Başkanı’nın açıklamaları hakkında tüm kulüplerden peş peşe açıklamalar gelirken bir açıklama da Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı’dan geldi. Ilıcalı, yöneticilik döneminde sık sık söylediği “Yabancı hakem’ sözlerini yineledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemler hakkındaki sözleri Türk futboluna adeta bomba gibi düştü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemler hakkındaki sözleri Türk futboluna adeta bomba gibi düştü.

TFF Başkanı, profesyonel liglerde hakemlik yapan 571 hakemin 371’nin bahis hesabının olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklamada bulundu. Savcılık, soruşturmanın derinleştirilerek süreceğini duyurdu.

TFF Başkanı'nın bu sözleri hakkında Acun Ilıcalı'dan da bir açıklama geldi.

TFF Başkanı’nın bu sözleri hakkında Acun Ilıcalı’dan da bir açıklama geldi.

Fenerbahçe’nin Ali Koç dönemindeki eski yöneticisi olan Acun Ilıcalı, ‘bahisçi hakemler’ bombası sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı: “Yöneticilik yaptığım dönemde defalarca söylemiştim, bugün bir kez daha söylüyorum. Türk futbolu için yabancı hakem şart.”

