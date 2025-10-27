Beşiktaş’tan "Bahisçi Hakemler" Çağrısı: "Hakemlerin Bahis Oynadığı Maçları Açıklayın"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Spor kamuoyu hangi hakemlerin, hangi maçlar ve ne tür bahisler oynadığını merak ederken, Beşiktaş yaptığı açıklamada TFF’ye çağrıda bulunarak, “Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “bahisçi hakemler” açıklaması gündemde.
Beşiktaş'ın açıklaması 👇
