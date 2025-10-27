onedio
Beşiktaş’tan "Bahisçi Hakemler" Çağrısı: "Hakemlerin Bahis Oynadığı Maçları Açıklayın"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.10.2025 - 14:12

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Spor kamuoyu hangi hakemlerin, hangi maçlar ve ne tür bahisler oynadığını merak ederken, Beşiktaş yaptığı açıklamada TFF’ye çağrıda bulunarak, “Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “bahisçi hakemler” açıklaması gündemde.

TFF Başkanı, profesyonel liglerde hakemlik yapan 571 hakemin 371’nin bahis hesabının olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı.

Beşiktaş da yaptığı paylaşımda TFF’nin yaptığı çalışmayı çok değerli bulduklarını söyleyerek, bahis oynayan hakemlerin hangi maçlarda ne tür bahis oynadıklarının açıklanmasını talep etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz.

Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz.

Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
