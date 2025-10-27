Fon Yöneticisi Işık Ökte’den Dolar Yorumu: "1 Dolar 52,5 Lira Olmalı"

Türkiye’de yerli yatırımcının altına yöneldiğini ifade eden Işık Ökte, “Türkiye’deki altın madenlerini işletmememiz lazım. Ülke olarak altın talebimiz hiç bitmeyecek. Artarak devam edecek. Türk insanı 4 bine çıkan altın için 10 bine çıkacağını da düşünüyor. Dünyanın her bölgesinde sıkıntı var. Putin, Zelenski, Trump gibi liderlerin Türk insanını altın talebini kesecek bir mekanizma olmadığını düşünüyorum” dedi.

Programın tamamını izlemek için tıklayınız…