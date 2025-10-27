onedio
Fon Yöneticisi Işık Ökte’den Dolar Yorumu: "1 Dolar 52,5 Lira Olmalı"

Fon Yöneticisi Işık Ökte'den Dolar Yorumu: "1 Dolar 52,5 Lira Olmalı"

Dolar
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.10.2025 - 12:54

Merkez Bankası’nın yürüttüğü ekonomi nedeniyle dolar fiyatları Türk Lirası karşısında uzun süredir 40 lira bandında dolaşıyor. Ekonomistler Merkez Bankası tarafından piyasaya dolar satılarak doların baskılandığına belirtiyor. “finansZone” YouTube kanalına katılan fon yöneticisi Işık Ökte, şimdilerde 42 lira bandında olan doların en az 52,5 Türk Lirası olması gerektiğini söyledi. Ökte, doların baskılanmasının Türkiye’de istihdamı ve yatırımı çok etkilendiğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz haftalarda altın yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Hızla yükselen altında kâr satışları sonrasında düşüş yaşanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda altın yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Hızla yükselen altında kâr satışları sonrasında düşüş yaşanmıştı.

“finansZone” YouTube kanalında yayınlanan “Açık Açık” programında Güzem Yılmaz Ertem’e açıklamalarda bulunan fon yöneticisi Işık Ökte, dolar kurunun baskılamasının Türkiye’nin yararına olmadığını söyledi.

“Türkiye’de kur rejimi açık bir rejim değil” diyen Ökte, “Doların baskılanması ülkedeki istihdamı, yatırımları komple etkiliyor. 42 lira bandında olan doların hesaplarıma göre 52,5 Türk Lirası olması gerekiyor. Eğer böyle olsa savunma sanayinden mobilya sektörüne hemen hemen her sektör rahat bir nefes alacak.” ifadelerini kullandı.

Fon yöneticisi Işık Ökte, Türkiye’de altına talebin artarak devam edeceğini de sözlerine de ekledi.

Fon yöneticisi Işık Ökte, Türkiye'de altına talebin artarak devam edeceğini de sözlerine de ekledi.

Türkiye’de yerli yatırımcının altına yöneldiğini ifade eden Işık Ökte, “Türkiye’deki altın madenlerini işletmememiz lazım. Ülke olarak altın talebimiz hiç bitmeyecek. Artarak devam edecek. Türk insanı 4 bine çıkan altın için 10 bine çıkacağını da düşünüyor. Dünyanın her bölgesinde sıkıntı var. Putin, Zelenski, Trump gibi liderlerin Türk insanını altın talebini kesecek bir mekanizma olmadığını düşünüyorum” dedi. 

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
