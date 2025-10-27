Fon Yöneticisi Işık Ökte’den Dolar Yorumu: "1 Dolar 52,5 Lira Olmalı"
Merkez Bankası’nın yürüttüğü ekonomi nedeniyle dolar fiyatları Türk Lirası karşısında uzun süredir 40 lira bandında dolaşıyor. Ekonomistler Merkez Bankası tarafından piyasaya dolar satılarak doların baskılandığına belirtiyor. “finansZone” YouTube kanalına katılan fon yöneticisi Işık Ökte, şimdilerde 42 lira bandında olan doların en az 52,5 Türk Lirası olması gerektiğini söyledi. Ökte, doların baskılanmasının Türkiye’de istihdamı ve yatırımı çok etkilendiğini de sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz haftalarda altın yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Hızla yükselen altında kâr satışları sonrasında düşüş yaşanmıştı.
Fon yöneticisi Işık Ökte, Türkiye’de altına talebin artarak devam edeceğini de sözlerine de ekledi.
