Stratejist Devrim Akyıl'dan Altın Yorumu: "Ortalık Karışacak Vaziyet Alın Diyor"
Geçtiğimiz haftayı az da olsa düşüşle tamamlayan altın fiyatları yeni haftaya birlikte yeniden yükselişe geçti. Türkiye’de gram altın 5 bin 859 liraya kadar yükseldi. Altının ons fiyatı ise 4 bin 347 dolardan işlem görmeye başladı. “finansZone” YouTube kanalında yayınlanan ve Güzem Yılmaz Ertem’in sunduğu “Açık Açık” programına konuk olan Stratejist Devrim Akyıl, altın fiyatlarında az düşüşlerin her zaman olabileceğini belirterek yükselişin 2028’e kadar süreceğini düşündüğünü söyledi. Akyıl, “Altının fiyatı ‘ortalık karışacak, vaziyet alın’ diyor” ifadeleriyle dikkat çekti.
Altın fiyatlarında bu ay yaşanan hızlı yükseliş tüm herkesin dikkatini çekti. Altının ons fiyatı 4 bin 500 dolara yaklaşırken, Türkiye’de de gram altın tarihte ilk kez 6 bin liraya yaklaştı.
“Şu anda altın piyasası ‘Ortalık karışacak vaziyet alın’ diyor”
