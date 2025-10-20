Stratejist Devrim Akyıl'dan Altın Yorumu: "Ortalık Karışacak Vaziyet Alın Diyor"

“finansZone” YouTube kanalında yayınlanan “Açık Açık” programında Güzem Yılmaz Ertem’e açıklamalarda bulunan Stratejist Devrim Akyıl, altın fiyatlarıyla ilgili öngörülerine paylaştı.

“Süper emtia döngüsü içindeyiz” diyen Akyıl, “Altın için döngüler 9 yılda birdir. Ben uzun zamandır bu döngüleri beklediğim için bu yükselişleri son derece normal görüyorum. Altın fiyatları kısa vadede pahalı gibi görünse de uzun vadeli resme baktığımız zaman altın fiyatları hala ucuz. Ben bu döngünün 2028’e kadar gidecek bir döngü olduğunu düşünüyorum. Şu an da teknik olarak 3. dalgadayız. Altında her zaman düşüşlerle düzeltmeler olabilir ancak altının ons fiyatı 5 bin dolara yükselmez yorumunu gerçekçi bulmuyorum” dedi.