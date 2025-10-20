onedio
Stratejist Devrim Akyıl'dan Altın Yorumu: "Ortalık Karışacak Vaziyet Alın Diyor"

Stratejist Devrim Akyıl'dan Altın Yorumu: "Ortalık Karışacak Vaziyet Alın Diyor"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.10.2025 - 21:32

Geçtiğimiz haftayı az da olsa düşüşle tamamlayan altın fiyatları yeni haftaya birlikte yeniden yükselişe geçti. Türkiye’de gram altın 5 bin 859 liraya kadar yükseldi. Altının ons fiyatı ise 4 bin 347 dolardan işlem görmeye başladı. “finansZone” YouTube kanalında yayınlanan ve Güzem Yılmaz Ertem’in sunduğu “Açık Açık” programına konuk olan Stratejist Devrim Akyıl, altın fiyatlarında az düşüşlerin her zaman olabileceğini belirterek yükselişin 2028’e kadar süreceğini düşündüğünü söyledi. Akyıl, “Altının fiyatı ‘ortalık karışacak, vaziyet alın’ diyor” ifadeleriyle dikkat çekti.

Altın fiyatlarında bu ay yaşanan hızlı yükseliş tüm herkesin dikkatini çekti. Altının ons fiyatı 4 bin 500 dolara yaklaşırken, Türkiye’de de gram altın tarihte ilk kez 6 bin liraya yaklaştı.

“finansZone” YouTube kanalında yayınlanan “Açık Açık” programında Güzem Yılmaz Ertem’e açıklamalarda bulunan Stratejist Devrim Akyıl, altın fiyatlarıyla ilgili öngörülerine paylaştı.

“Süper emtia döngüsü içindeyiz” diyen Akyıl, “Altın için döngüler 9 yılda birdir. Ben uzun zamandır bu döngüleri beklediğim için bu yükselişleri son derece normal görüyorum. Altın fiyatları kısa vadede pahalı gibi görünse de uzun vadeli resme baktığımız zaman altın fiyatları hala ucuz. Ben bu döngünün 2028’e kadar gidecek bir döngü olduğunu düşünüyorum. Şu an da teknik olarak 3. dalgadayız. Altında her zaman düşüşlerle düzeltmeler olabilir ancak altının ons fiyatı 5 bin dolara yükselmez yorumunu gerçekçi bulmuyorum” dedi.

“Şu anda altın piyasası ‘Ortalık karışacak vaziyet alın’ diyor”

Stratejist Devrim Akyıl, “Piyasa amiyane tabirle ‘Ortalık karışacak, vaziyet alın’ diyor. Altın ileride basılacak parayı fiyatlıyor. ABD’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı S&P 500 Endeksi’nin 6 bin, 6,500 dolar civarlarında olurken, altının 4 bin 300 dolar civarında olması bana mantıklı gelmiyor. Altında ben sert düşüş beklemiyorum. Altın genelde yüzde 10 civarlarında düzenleme yapar. Altına faizleri yükselterek müdahale edilebilir ancak ABD’nin böyle bir duruş yok. Aksine faizleri düşürmeye çalışıyorlar. Bu döngünün burada bitmesi için makro senaryo uygun değil. Altın fiyatları hala bence düşük” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
