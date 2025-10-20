Altın Fiyatları Ne Olacak? Gram Altın Düşer mi? 10 Ekonomistten Altın Yorumu
Güvenli liman olan altın, son haftalarda yeni rekorlara şahitlik etti. Tarihi rekorlarını test eden altın, son günlerde düşüş eğilimi gösteriyor. Yatay seyir gösteren altının önümüzdeki dönemde, yıl sonunda ne olacağı merak ediliyor. Altın yatırımcısı 'Altınımı satmalı mıyım?' diye düşünürken, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise 'Altın ne zaman düşer?' sorusunun cevabını bekliyor. Dış politika, savaş gündemi, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri gibi pek çok etken altın fiyatlarını artırırken, gelecek dönemde 'Altın ne olacak?' sorusu yanıt bekliyor.
Peki, altın ne olacak? Altın düşecek mi? Bu soruların yanıtını merak edenler için 10 ekonomistin altın yorumunu derledik.
Ekonomistler bir konuda hemfikir: Altın yükselişini sürdürecek...
"Altın fiyatları ne olacak?" Vatandaşın en merak ettiği sorulardan biri de altına dair.
İslam Memiş altın yorumu
Atilla Yeşilada altın yorumu
Devrim Akyıl altın yorumu
Mehmet Ali Yıldırımtürk altın yorumu
Muhammet Bayram altın yorumu
Murat Muratoğlu altın yorumu
Selçuk Geçer altın yorumu
Baki Atılal altın yorumu
Can Pamir altın yorumu
Tunç Şatıroğlu altın yorumu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın