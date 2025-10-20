onedio
Altın Fiyatları Ne Olacak? Gram Altın Düşer mi? 10 Ekonomistten Altın Yorumu

Altın Fiyatları Ne Olacak? Gram Altın Düşer mi? 10 Ekonomistten Altın Yorumu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.10.2025 - 16:52

Güvenli liman olan altın, son haftalarda yeni rekorlara şahitlik etti. Tarihi rekorlarını test eden altın, son günlerde düşüş eğilimi gösteriyor. Yatay seyir gösteren altının önümüzdeki dönemde, yıl sonunda ne olacağı merak ediliyor. Altın yatırımcısı 'Altınımı satmalı mıyım?' diye düşünürken, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise 'Altın ne zaman düşer?' sorusunun cevabını bekliyor. Dış politika, savaş gündemi, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri gibi pek çok etken altın fiyatlarını artırırken, gelecek dönemde 'Altın ne olacak?' sorusu yanıt bekliyor.

Peki, altın ne olacak? Altın düşecek mi? Bu soruların yanıtını merak edenler için 10 ekonomistin altın yorumunu derledik.

Ekonomistler bir konuda hemfikir: Altın yükselişini sürdürecek...

"Altın fiyatları ne olacak?" Vatandaşın en merak ettiği sorulardan biri de altına dair.

"Altın fiyatları ne olacak?" Vatandaşın en merak ettiği sorulardan biri de altına dair.

Bir gün rekor kırarken ertesi gün sert düşüş gösteren altın, akıllarda soru işareti doğurdu. Geçmiş dönemde altına yatırım yapan vatandaşın yüzü gülerken, daha uygun fiyattan altın satın almayanlar kara kara düşünmeye başladı. Altın almayı bekleyen vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri altın fiyatlarının ne zaman düşeceği oldu. Dalgalı seyir izleyen güvenli limana dair aklında soru işareti olanlar için ekonomistlerin yorumlarını bir araya getirdik.

İşte 10 ekonomistten altının geleceğine dair yorumlar: 👇🏻

İslam Memiş altın yorumu

İslam Memiş altın yorumu

'Ons altın şu anda 4.236 dolar seviyesinde. Bu hafta 4.200-4.290 dolar aralığına odaklanmalı. 4.200 doların altına sarkarsa 4.130 dolar destek seviyesi olacak. Gram altında tarafında 6.200 TL seviyesi direnç, 5.900 TL destek olarak izlenecek. Bu haftanın özelinde bu bant aralığını takip edeceğim. Bu hafta altın almayacağım. Bu hafta stres daha az olacak gibi görünüyor. Altında bugün baya düşüş oldu. Geçen hafta ağlayanların yüzü güldü. TCMB Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. ABD’de cuma günü önemli veriler var. İçerideki siyasi gerilim piyasaları nasıl etkileyecek bunu yakından takip ediyoruz.'

Atilla Yeşilada altın yorumu

Atilla Yeşilada altın yorumu

'Altın neden yükseliyor? Yıl sonu gelirken millet riske girmek istemiyor. Tüm dünyadaki fonların rezervi dolar ve ABD tahvilinde. 'O zaman nereye gideceksin?' sorusu çıkıyor. Altına yığılıyorlar, gümüşe yığılıyorlar. Altının çıkmasını gerektirecek ciddi sebep değil. 

Altında balon kısa zamanda patlar. Çin artık bu fiyatlardan altın almaz ya da daha az alır. ABD’de çeşitli devam eden mahkemeler var. Eğer cumhurbaşkanının Fed görevlilerini görevden alamayacağına dair karar alsa altın balonu patlar. Ticaret savaşları, Trump’ın koyduğu vergilerin çoğu bir yasanın çok geniş yorumlanmasıdır. Anayasa mahkemesi bu yetkinin böyle kullanılmayacağına karar verir ve tahvil faizi yükselir. Sadece altın, gümüş değil; hisse senetleri de patlıyor. Ama bunun ekonomi karşılığı yok.'

Devrim Akyıl altın yorumu

Devrim Akyıl altın yorumu

'Bir miktar düzelme gelebilir. 3 binden 4 bine geldiği zamandan daha çabuk şekilde 4 binden 5 bine gitme ihtimali var. Faizlerin aşağı gittiği senaryo altına yarar. Dikkatlice takip edeceği. Düzeltme gelirse 100-200 dolar düzeltme normal karşılanabilir. Dramatik yüzde 10’u bula  düzeltme gelir mi? Çok dramatik gelişme yaşanırsa olabilir. Daha önce tüm kriz düşüşleri sırasında altın, gümüş sığınma limanı olabilir. Oraya da baskı kurmaya çalışırlar ama o kadar kontrol etmeleri kolay olmayacak. Altın ve gümüşün yukarı gittiği döngülere de girebiliriz. Buralar daha çok su kaldırır. Nefeslenme gelebilir ve sonra beşinci dalga gelebilir.'

Mehmet Ali Yıldırımtürk altın yorumu

Mehmet Ali Yıldırımtürk altın yorumu

'Altın fiyatları 1970’lerdeki gibi sert yükseliş gösterebilir.  1972’de doların altın karşılığı kaldırıldığında, altın 35 dolardan 850 dolara çıktı. Yani 6 yılda 23 kat arttı. Bugün yaşanan süreç de benzer. Jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve zayıf dolar politikaları altına yönelimi artırıyor. Altın satmak isteyen az, almak isteyen çok. Bu da fiyatların içeride yüksek kalmasına neden oluyor. Vatandaş kuyumcuda da, BES fonlarında da, hatta bankacılık sisteminde de altına yönelmiş durumda. '

Muhammet Bayram altın yorumu

Muhammet Bayram altın yorumu

'Geçen hafta gram altın 6 bin 300 kadar arttı. Birden 5 bin 700 TL civarına indi. Bu çok ciddi artış. Fed faiz indirimi fiyatlandırmıştı. Trump’ın politikasına bağlı bu yükseliş. Bu düğümü çözen olay olacak. Bununla beraber hızlı çekilme olabilir. Düzeltme dediğimiz şey geri çekmesi aslında. Dünyada insanlar altın almak için sıraya girdi. Bu git-geller muhakkak yaşanacak. Yatırımcı al-sat yapmasın. Alıp beklesin. Altın gelecek sene daha kazandırır. Gelecek sene Fed’in üyesi Fed başkanlığına aday. O ismin savunduğu politika faizin hızlı şekilde inmesi adına. Fed’in faiz indirimi ve gümrük tarifeleri altını artırıyor.'

Murat Muratoğlu altın yorumu

Murat Muratoğlu altın yorumu

'Altın ve gümüşün yönü yukarı. Daha gidecek yolu var gibi gözüküyor. Al diye önerir misiniz derseniz belki kısa vadede konuşabilirim. Ancak Türk Lirası üzerinde hikaye değişmez altının en büyük avantajı dolarla fiyatlanması. Dolar ucuz dediğime göre ons bazında değer kaybetse bile TL karşısında değer kazanacağı için orta uzun vadede kazandırır.'

Selçuk Geçer altın yorumu

Selçuk Geçer altın yorumu

'Altını mümkün olduğunu 4 bin üzerinde sabitleyecekler. Ons altını 4 bin üzerine çekecekler. 4200’de destek oluşturmaya çalışıyorlar dar bant 4.000-4.500 aralığında.. Bunu bir süre daha götürecekler. 3 bin-3500 aralığında epey süre götürmüşlerdi. Onun gibi. Epey süre dediğimiz uzun bir zaman değil. Yaklaşık 1-1.5 ay gibi süreden bahsediyoruz. Altın her gün alım fırsatı veriyor. Riskler bitmediği sürece altın fiyatları yükseliyor. Dünyada barış ortamı doğdu, ticaretle ilgili sıkıntı yok, Çin-Tayvan meselesi ortadan kalktı diyelim, altın düşebilir. Şu anki koşullar altın fiyatının düşüşünü göstermiyor.'

Baki Atılal altın yorumu

Baki Atılal altın yorumu

'Görüntü itibarıyla 2026 sonuna kadar yükselme devam edecek. Küçük aralıklarla düzeltme olsa da artmaya devam edecek. Yükseliş trendinin altı dolu. Boş bir çıkış değil. Bu sefer Amerikan-Çin geriliminin biteceğini kim öngörüyor? Merkez bankaları için bir şey denmiyor mu? Merkez bankaların alımları devam ediyor. Dış kaotik ortam içinde olduğumuz için bu etmenlerle altındaki yükseliş devam eder. Şimdi 4.700 bandında olur mu diyoruz. Bu durumda yatırımcı altına yöneliyor. Bu görüntüde 2026 sonuna kadar devam eder. Altıncılar da pozisyonunu değiştirmez. Yerli yatırımcı yıl başından bu yana düzenli olarak kıymetli madenelere yöneliyor.'

Can Pamir altın yorumu

Can Pamir altın yorumu

'Bilimsel olarak açıklayabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Doların esas para birimi olma ihtimalini kaybetmesi, aBD’nin çok borçlu olması vs.. gibi nedenler sıralanabilir. Bir de psikolojik etkisi var. Altın yükselmeye devam edecek, treni kaçırmayalım daha fazla altın alalım gibi söylentiler ve algı var. Merkez Bankalarının dolar tutmak yerine altın tutmak gibi hamlelerinin olduğunu görüyoruz. Amerika’nın bu kadar borçlu olması gibi nedeleri topladığımız vakit doların esas para birimi özelliğini kaybetme riskine karşı kendini koruma durumu söz konusu. Altın fiyatını manipüle etmek çok kolay değil. 1-2 tane fonun devreye girerek bunu yukarı yöne çevirmesi çok kolay değil. Bir şey nasıl hızlı yukarı çıkarsa o kadar kolay düşer. 

Altın için bu ne kadar geçerli olur bilmiyoruz. Fed, büyük merkez bankalarının bu durumdan çok rahatsız olmadığını düşünüyorum. Altın fiyatlarının bu kadar yükselmesi sonucu Fed, altınların bir kısmını satıp ABD’nin borcunu kapatmak suretiyle doların hâlâ rezerv para birimi olma durumunu korumak senaryosu mu kuruyor? Bu tip belki bazı faktörler etkili olabilir. Şahsi fikrim altında bazı ufak tefek düşüşler olabilir ama ciddi düşüş beklemiyorum. Tahminim artış hızı yavaşlasa da geri çekilmeler olsa da bu trendin devam edeceğini en azından bu sene içerisinde koruyacağını düşünüyorum.'

Tunç Şatıroğlu altın yorumu

Tunç Şatıroğlu altın yorumu

'Nisan ayından itibaren altından gümüşe geçenler çok kazandı. 29-30 Ağustos’tan bu yana yükseliş trendinde. Altında şu an satmadıkça kazanmaya devam ediyorsunuz. Altın almayanlar bundan sonraki fırsatlara bakacak. Altında görüşümüz önümüzdeki hafta içerisinde artık doygunluğa gelebileceğini düşünüyorum. Çok şeyler söyleniyor. Tekrar yatay seviyeye geçmesini bekliyoruz. Altını tutmaya ve kazanmaya devam ediliyor.  Buradaki hikaye 'Altın 5 bine, 10 bine gidiyor' endişesine doğru gidiyor. Bir gün düştükten sonra ikinci gün satılıp satılmayacağına karar verilir. Şimdi bekleme dönemi.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
