Altın Fiyatları Ne Olacak? Gram Altın Düşer mi? 10 Ekonomistten Altın Yorumu

Güvenli liman olan altın, son haftalarda yeni rekorlara şahitlik etti. Tarihi rekorlarını test eden altın, son günlerde düşüş eğilimi gösteriyor. Yatay seyir gösteren altının önümüzdeki dönemde, yıl sonunda ne olacağı merak ediliyor. Altın yatırımcısı 'Altınımı satmalı mıyım?' diye düşünürken, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise 'Altın ne zaman düşer?' sorusunun cevabını bekliyor. Dış politika, savaş gündemi, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri gibi pek çok etken altın fiyatlarını artırırken, gelecek dönemde 'Altın ne olacak?' sorusu yanıt bekliyor.

Peki, altın ne olacak? Altın düşecek mi? Bu soruların yanıtını merak edenler için 10 ekonomistin altın yorumunu derledik.

Ekonomistler bir konuda hemfikir: Altın yükselişini sürdürecek...