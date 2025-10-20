Emeklilikte Yeni Sistem: Borçlar Emekli Maaşından Kesilecek

Teklifteki emeklilik sistemindeki yeni düzenlemeler dikkat çekti. İsa Karakaş, emeklileri bekleyen tehlikeleri sıraladı.

Bağ-Kurlular sigortalık sürelerini sonrada yüzde 34.75 oranında prim ödemek ihya ediyor. Ancak yeni düzenleme bu oranı yüzde 45’e yükseltiyor. Bu maliyetlerin artacağı anlamına geliyor.

Emeklilikte eksik primler borçlanarak kapatılıyor. Eksik primlerin borçlanarak ödenmesi mümkün. Hizmet borçlanması yüzde 32 olarak uygulanırken Torba Kanunla birlikte askerlik borçlanması, yurt için borçlanma prim oranı yüzde 45’e yükseltilecek.

Bir diğer tehlikede borçların emekli maaşından kesilecek olması. Düzenleme kabul ediliyor. Prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve borcu bulunanların bu borçları kendilerine bağlanan gelir veya aylıklardan yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesinin önü açılacak.