Emeklilikte Yeni Sistem: Borçlar Emekli Maaşından Kesilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
20.10.2025 - 08:12

Vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içerine kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu teklifle sosyal güvenlik sisteminin adeta sil başta olacağını Türkiye gazetesindeki köşesinde yazdı. Teklifle önemli düzenlemelerin yapılacağını kaydeden Karakaş, emekliyi bekleyen tehlikeleri de dile getirdi. 

Torba Kanun teklifinde SGK sistemine yönelik düzenlemeler mevcut.

TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sosyal güvenlik sistemi yeni düzenlemeleri de barındırıyor. İsa Karakaş, bu teklifin SGK’ya kaynak sağlayacağını ancak işverenlere ve vatandaşlara yük bindireceğini dile getirdi. 

Peki teklifle yeni düzenlemeler ne olacak?

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Teklif kabul edilirse bazı borçlar emekli maaşından kesilecek.

Teklifteki emeklilik sistemindeki yeni düzenlemeler dikkat çekti. İsa Karakaş, emeklileri bekleyen tehlikeleri sıraladı. 

Bağ-Kurlular sigortalık sürelerini sonrada yüzde 34.75 oranında prim ödemek ihya ediyor. Ancak yeni düzenleme bu oranı yüzde 45’e yükseltiyor. Bu maliyetlerin artacağı anlamına geliyor. 

Emeklilikte eksik primler borçlanarak kapatılıyor. Eksik primlerin borçlanarak ödenmesi mümkün. Hizmet borçlanması yüzde 32 olarak uygulanırken Torba Kanunla birlikte askerlik borçlanması, yurt için borçlanma prim oranı yüzde 45’e yükseltilecek. 

Bir diğer tehlikede borçların emekli maaşından kesilecek olması. Düzenleme kabul ediliyor. Prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve borcu bulunanların bu borçları kendilerine bağlanan gelir veya aylıklardan yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesinin önü açılacak.

Ekonomi Gündem Editörü
