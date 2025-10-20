İslam Memiş Altın Alınmaması Gereken Tarihi Açıkladı
Altın fiyatları yakından araştırılıyor. Vatandaşlar rekor kıran altında önümüzdeki günlerde ne olacağını merak ediyor. Güvenli limana yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altında düşüşün devam edip etmeyeceğini; fiyatların yeniden yeni rekorlara ulaşıp ulaşmayacağını araştırıyor. Gram altın 20 Ekim 2025 Pazartesi günü 5743 TL’ye ulaşırken “Altın düştü mü?', 'Bu hafta altın alınır mı?” sorusu gündeme geldi. İslam Memiş, altının alınmaması gereken tarihi açıkladı. Finans Analisti Memiş, perşembe gününe dikkat çekerek kritik uyarıda bulundu.
Altın düştü mü?
Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş altın alınmaması gereken tarihi açıkladı.
"Bu haftayı ikiye ayırıyoruz. Perşembe gününe dikkat."
