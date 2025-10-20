İslam Memiş Altın Alınmaması Gereken Tarihi Açıkladı

Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın almak için fiyatların düşüşünü bekliyor. Dalgalı seyir izleyen güvenli liman için 'Bu hafta altın alınır mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Memiş, bu hafta altın alınmaması gerektiğini kaydetti. Memiş, 'Gram altın tarafında 6.200 TL seviyesinin direnç, 5.900 TL’nin destek olarak izlenecek. Bu haftanın özelinde bu bant aralığını takip edeceğim. Bu hafta altın alacak mıyım? Tabii ki hayır' ifadelerini kullandı.