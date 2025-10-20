onedio
İslam Memiş Altın Alınmaması Gereken Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.10.2025 - 14:20

Altın fiyatları yakından araştırılıyor. Vatandaşlar rekor kıran altında önümüzdeki günlerde ne olacağını merak ediyor. Güvenli limana yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altında düşüşün devam edip etmeyeceğini; fiyatların yeniden yeni rekorlara ulaşıp ulaşmayacağını araştırıyor. Gram altın 20 Ekim 2025 Pazartesi günü 5743 TL’ye ulaşırken “Altın düştü mü?', 'Bu hafta altın alınır mı?” sorusu gündeme geldi. İslam Memiş, altının alınmaması gereken tarihi açıkladı. Finans Analisti Memiş, perşembe gününe dikkat çekerek kritik uyarıda bulundu.

Altın düştü mü?

Geçen hafta altın yeni rekorlar kırdı, tarihi eşiğini yineledi. Gram altın geçtiğimiz hafta 7 bin liraya ulaşırken çeyrek altında 10 bin liraya merdiven dayadı. Rekor yükselişin ardından altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Dünyada düşüşe geçen altında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hakkındaki gümrük vergileri açıklamalarının etkili olduğu ileri sürülmüştü. 

Gram altın 20 Ekim haftanın ilk iş gününde yatay seviyede ilerliyor. Gram altın fiyat 5.743 TL’den alıcı bulurken çeyrek altın 9.959 lira oldu.

Bu hafta altın alınır mı? İslam Memiş altın alınmaması gereken tarihi açıkladı.

Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın almak için fiyatların düşüşünü bekliyor. Dalgalı seyir izleyen güvenli liman için 'Bu hafta altın alınır mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Memiş, bu hafta altın alınmaması gerektiğini kaydetti. Memiş, 'Gram altın tarafında 6.200 TL seviyesinin direnç, 5.900 TL’nin destek olarak izlenecek. Bu haftanın özelinde bu bant aralığını takip edeceğim. Bu hafta altın alacak mıyım? Tabii ki hayır' ifadelerini kullandı.

"Bu haftayı ikiye ayırıyoruz. Perşembe gününe dikkat."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Ekim Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. İslam Memiş, bu verilerin piyasalar açısından oldukça önemli ve belirleyeceği olduğuna dikkat çekti. “Haftayı ikiye ayırıyoruz. Perşembeden önce ve perşembe gününden sonra” diyen İslam. Memiş, perşembe ve cuma günü piyasada fiyat farklılıkları olacağına dikkat çekti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
