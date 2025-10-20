Asgari Ücret 2025 Zammını Bilen Dev Banka Yeni Asgari Ücreti Açıkladı

2025’te yapılan yüzde 30 zamla asgari ücretin 22 bin 104 TL’ye yükselmesi hayal kırıklığı yaratmıştı. Yıl içinde ara zam yapılmaması da vatandaşın belini iyice büktü. Bu nedenle milyonlarca vatandaşın yeni asgari ücrete dair umutları arttı. 2026 asgari ücrete etkili ve iyi zam yapılmasını talep eden vatandaşlar gözünü, kulağını uzman açıklamalarına dikti.