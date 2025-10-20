onedio
Asgari Ücret 2025 Zammını Bilen Dev Banka Yeni Asgari Ücreti Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.10.2025 - 08:49

Hükümet asgari ücret için ilk resmi adımını attı. Yeni asgari ücreti belirleyecek Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de bir araya gelerek asgari ücret komisyonuna dair yol haritası belirleyecek. Türkiye 2026 asgari ücret gündemine girerken dev bankalar da tahminlerini açıklamaya başladı. 2025 asgari ücretini bilen dev yatırım bankaları Morgan Stanley ve JP Morgan, yeni asgari ücrete dair bekledikleri oranı açıkladı.

Asgari ücret anketimizde siz de tahminlerinizi paylaşabilirsiniz👇🏻

Asgari ücret tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2025’te yapılan yüzde 30 zamla asgari ücretin 22 bin 104 TL’ye yükselmesi hayal kırıklığı yaratmıştı. Yıl içinde ara zam yapılmaması da vatandaşın belini iyice büktü. Bu nedenle milyonlarca vatandaşın yeni asgari ücrete dair umutları arttı. 2026 asgari ücrete etkili ve iyi zam yapılmasını talep eden vatandaşlar gözünü, kulağını uzman açıklamalarına dikti.

Dev bankadan 2026 asgari ücret tahmini.

Asgari ücrete yeni tahminler dünyanın önde gelen dev yatırım bankalarından geldi. Morgan Stanley ve JP Morgan’ının asgari ücret tahmini yüksek zam bekleyen vatandaşların beklentisini karşılamadı. İki dev banka da 2026 asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor. Öte yandan Morgan Stanley, 2025 asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammı doğru tahmin etmişti.

Yüzde 20, yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olacak?

Eğer bankaların tahmin ettiği gibi yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret 26 bin 524 TL’ye yükselecek. Yüzde 25 zam yapılması durumunda ise yeni asgari ücret 27 bin 630 liraya yükselecek. 

Öte yandan banka, yıl sonu enflasyonunu yüzde 30; 2026 yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 21 beklediğini duyurdu.

