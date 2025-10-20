Asgari Ücret 2025 Zammını Bilen Dev Banka Yeni Asgari Ücreti Açıkladı
Hükümet asgari ücret için ilk resmi adımını attı. Yeni asgari ücreti belirleyecek Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de bir araya gelerek asgari ücret komisyonuna dair yol haritası belirleyecek. Türkiye 2026 asgari ücret gündemine girerken dev bankalar da tahminlerini açıklamaya başladı. 2025 asgari ücretini bilen dev yatırım bankaları Morgan Stanley ve JP Morgan, yeni asgari ücrete dair bekledikleri oranı açıkladı.
Asgari ücret tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Dev bankadan 2026 asgari ücret tahmini.
Yüzde 20, yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olacak?
