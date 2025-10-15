Ünlü SGK Uzmanı 2026 Asgari Ücret Tahminini Açıkladı
Yeni yıl gelirken her sene olduğu gibi milyonlarca çalışanın gözü, kulağı asgari ücrette. Vatandaşlar 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam tahminleri ve açıklamaları dört gözle beklemeye başladı. Ekonomi uzmanları art arda tahminlerini açıklamaya başlarken yeni tahmin de geldi. TGRT Haber'e konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücret tahminini açıkladı.
İsa Karakaş'tan 2026 asgari ücret tahmini.
"27-28 bin lira civarında asgari ücret anlamına geliyor."
