Ünlü SGK Uzmanı 2026 Asgari Ücret Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
15.10.2025 - 16:53

Yeni yıl gelirken her sene olduğu gibi milyonlarca çalışanın gözü, kulağı asgari ücrette. Vatandaşlar 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam tahminleri ve açıklamaları dört gözle beklemeye başladı. Ekonomi uzmanları art arda tahminlerini açıklamaya başlarken yeni tahmin de geldi. TGRT Haber'e konuşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücret tahminini açıkladı. 

İsa Karakaş'tan 2026 asgari ücret tahmini.

Yeni yıl yaklaşırken 2026 asgari ücret tahminleri de uzmanlardan gelmeye başladı. Her sene eylül ayıyla başlayan asgari ücret gündemi ocak ayında zammın açıklanmasıyla son buluyor. 2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti. Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücret tahminini açıkladı.

Karakaş, 'Asgari ücretin en az 27 bin, en fazla 28 bin lira olmasını bekliyorum' dedi.

"27-28 bin lira civarında asgari ücret anlamına geliyor."

2025 enflasyon tahmininin yüzde 30'u geçmeyeceğini vurgulayan İsa Karakaş, 2026 asgari ücrete dair sözlerini şöyle sürdürdü:

“2025 enflasyonu revize edildi; en fazla yüzde 30 enflasyon beklentisi var. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam bekleniyor. Bu da 27-28 bin lira civarında bir asgari ücret anlamına geliyor. Beklentimi koruyorum.'

Öte yandan bankaların promosyon yarışına dikkat çeken Karakaş, 'Yine de sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var' diye konuştu.

