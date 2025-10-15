Ünlü SGK Uzmanı 2026 Asgari Ücret Tahminini Açıkladı

2025 enflasyon tahmininin yüzde 30'u geçmeyeceğini vurgulayan İsa Karakaş, 2026 asgari ücrete dair sözlerini şöyle sürdürdü:

“2025 enflasyonu revize edildi; en fazla yüzde 30 enflasyon beklentisi var. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam bekleniyor. Bu da 27-28 bin lira civarında bir asgari ücret anlamına geliyor. Beklentimi koruyorum.'

Öte yandan bankaların promosyon yarışına dikkat çeken Karakaş, 'Yine de sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var' diye konuştu.