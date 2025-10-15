onedio
Milletvekili Maaşı Asgari Ücretin Kaç Katı? Özgür Erdursun Türkiye'yi 6 Ülke İle Karşılaştırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.10.2025 - 15:45

Türkiye'de en çok tartışılan konuların başında milletvekili maaşları geliyor. Vatandaşlar milletvekillerine tanınan ayrıcalıkları eleştirirken en tepki çeken gündem maddesinden biri de milletvekili maaşları. Türkiye’de 229 bin TL’yi aşan milletvekili maaşları diğer ülkelerde ne kadar? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’deki milletvekili maaşlarının diğer ülkelerde asgari ücretin kaç katı olduğunu listeledi.

Milletvekili maaşı ne kadar?

Milletvekili maaşları temmuz ayındaki enflasyon farkı eklendiğinde 229 bin 676 TL oldu. Bu zamlı maaşlar ise Ocak 2025'e kadar geçerli olacak. 

Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri de milletvekillere tanınan haklar. Türkiye’de asgari ücret 22 bin 104 TL. Milletvekili maaşı ise asgari ücretin 10 katı. Peki diğer ülkelerde durum ne?

Milletvekili maaşı asgari ücretin kaç katı? Özgür Erdursun, bu soruyu diğer ülkelerle karşılaştırdı.

twitter.com

Özgür Erdursun, milletvekili maaşlarının Avrupa ülkelerinde asgari ücretin 4 katı olduğunu Türkiye'de ise 10 katı olduğunu belirtti. SGK uzmanı Özgür Erdursun, ülkeleri şöyle sıraladı:

- Almanya asgari ücret

Asgari ücret (net): €1.690

Milletvekili maaşı (net): €7.800

4,61 katı

- Fransa asgari ücret

Asgari ücret (net): €1.398

Milletvekili maaşı (net): €5.953

4,26 katı

- Hollanda asgari ücret

Asgari ücret (net): €1.880

Milletvekili maaşı (net): €7.000

3,72 katı

- Belçika asgari ücret

Asgari ücret (net): €1.720

Milletvekili maaşı (net): €6.300

3,66 katı

- Yunanistan asgari ücret

Asgari ücret (net): €822

Milletvekili maaşı (net): €3.200

3,89 katı

- Bulgaristan asgari ücret

Asgari ücret (net): 925 BGN (€473)

Milletvekili maaşı (net): 5.500 BGN (€2.813)

5,95 katı

- Türkiye asgari ücret

Asgari ücret (net): 22.104 TL

Milletvekili maaşı (net): 229.676 TL

10,39 katı

  • Avrupa’da milletvekili maaşları asgari ücretin 4–5 katı.

  • Türkiye’de ise 10 katı.

Bu tablo, sadece maaş farkını değil, gelir adaleti ve güven farkını da gösteriyor.'

