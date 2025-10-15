Milletvekili Maaşı Asgari Ücretin Kaç Katı? Özgür Erdursun Türkiye'yi 6 Ülke İle Karşılaştırdı

Milletvekili maaşları temmuz ayındaki enflasyon farkı eklendiğinde 229 bin 676 TL oldu. Bu zamlı maaşlar ise Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.

Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri de milletvekillere tanınan haklar. Türkiye’de asgari ücret 22 bin 104 TL. Milletvekili maaşı ise asgari ücretin 10 katı. Peki diğer ülkelerde durum ne?