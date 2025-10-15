IMF'nin Türkiye İçin Dolar ve Enflasyon Tahminleri Belli Oldu
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon ve dolar gibi parametrelere dair tahminlerini revize etti. Yayınlanan ekim ayı raporunda, büyüme beklentileri yukarı yönlü güncellenirken enflasyon ve dolar kuru tahminlerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Türkiye'de en çok merak edilen ekonomik gelişmelerden biri olarak kabul edilen Amerikan Doları Türk Lirası paritesi için 5 yıllık tahminler de güncellendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Raporda öne çıkan başlıklar şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önümüzdeki 5 yıl için Amerikan Doları için tahminler ise şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın