IMF'nin Türkiye İçin Dolar ve Enflasyon Tahminleri Belli Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2025 - 15:30

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon ve dolar gibi parametrelere dair tahminlerini revize etti.  Yayınlanan ekim ayı raporunda, büyüme beklentileri yukarı yönlü güncellenirken enflasyon ve dolar kuru tahminlerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Türkiye'de en çok merak edilen ekonomik gelişmelerden biri olarak kabul edilen Amerikan Doları Türk Lirası paritesi için 5 yıllık tahminler de güncellendi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle;

2025 büyüme beklentisi Temmuz ayına kıyasla yüzde 3’ten yüzde 3,5’e yükselirken 2026 için bu tahmin yüzde 3.7 oldu. Yıl sonu enflasyon tahminleri 2025 için yüzde 31, 2026 için %21 olarak görüldü. 2027 için 17,97 olurken 2028, 2029 ve 2030 için ortalama enflasyon tahminleri ise yüzde 15 seviyesinde tahmin edildi.

Önümüzdeki 5 yıl için Amerikan Doları için tahminler ise şöyle;

2026: 50,71

2027: 59,85

2028: 68,17

2029: 76,80

2030: 86,51

