Piyasa Değeri Yaklaşık 6 Milyon Dolar Olan İbranice El Yazmaları Ele Geçirildi

Oğuzhan Kaya
15.10.2025 - 14:02

Ankara'da düzenlenen operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar (yaklaşık 252 milyon lira) olduğu tahmin edilen el yazması kitaplar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda bulunan 13 kitabın İbranice dilinde yazıldığı ve tarihi açıdan önemli olduğu belirtildi.

Jandarma Komutanlığı gelen ihbar üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine tarihi eser kaçakçılığı ihbarı yapıldı.

Yenimahalle'de içinde 4 şüphelinin olduğu araç durduruldu. Yapılan aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu hesaplanan Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 13 İbranice el yazması kitap bulundu.

Kitaplar 17 ve 18'inci yüzyıla ait

Araçta bulunan şüpheliler gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve tarihi eserlere yönelik detaylı ve teknik analizlerin ise devam ettiği belirtildi.

