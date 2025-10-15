Piyasa Değeri Yaklaşık 6 Milyon Dolar Olan İbranice El Yazmaları Ele Geçirildi
Ankara'da düzenlenen operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar (yaklaşık 252 milyon lira) olduğu tahmin edilen el yazması kitaplar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda bulunan 13 kitabın İbranice dilinde yazıldığı ve tarihi açıdan önemli olduğu belirtildi.
Jandarma Komutanlığı gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Kitaplar 17 ve 18'inci yüzyıla ait
