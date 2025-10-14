Rus Milyarder Roman Abramoviç'in İstanbul Üsküdar'daki Villası Havadan Görüntülendi

Milyarder Rus oligark Roman Abramoviç, Rusya Ukrayna savaşının etkilediği isimlerden olmuştu. Parasının bir bölümüne en koyulan ve büyük yatırım yaptığı İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satmak zorunda kalan ünlü milyarderin son durağı İstanbul olmuştu. 2023 yılında Üsküdar'da bir villa satın alan Abramoviç'in içinde helikopter pisti dahi bulunan devasa villası havadan görüntülendi.
İşte Rus milyarderin ihtişamlı malikanesi 📹
Abramoviç'ten önce villa suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılıyordu.
