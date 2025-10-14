onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Rus Milyarder Roman Abramoviç'in İstanbul Üsküdar'daki Villası Havadan Görüntülendi

Rus Milyarder Roman Abramoviç'in İstanbul Üsküdar'daki Villası Havadan Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2025 - 19:09

İçerik Devam Ediyor

Milyarder Rus oligark Roman Abramoviç, Rusya Ukrayna savaşının etkilediği isimlerden olmuştu. Parasının bir bölümüne en koyulan ve büyük yatırım yaptığı İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satmak zorunda kalan ünlü milyarderin son durağı İstanbul olmuştu. 2023 yılında Üsküdar'da bir villa satın alan Abramoviç'in içinde helikopter pisti dahi bulunan devasa villası havadan görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Rus milyarderin ihtişamlı malikanesi 📹

Abramoviç'ten önce villa suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılıyordu.

Abramoviç'ten önce villa suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılıyordu.

2023 yılında 500 milyon lira (dönemin kuruyla 18 milyon dolar) fiyata satılan evin arsası yaklaşık 9.600 metrekare. Rus milyarder villayı satın aldığında halihazırda Boğaz'da bir yalıda kiracı olarak kalıyordu ve bu villaya geçiş sürecinde alana bir helikopter pisti istediği de öne sürülmüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın