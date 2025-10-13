onedio
Türkiye'de Yaşayan Rus Asıllı Alman Kadın, Türk Erkeklerinden Gelen Mesajları İfşaladı!

Merve Ersoy
13.10.2025 - 20:04

Türkiye'de yaşayan genç bir kadın kendisine gelen mesajları ifşaladı. Türkiye'de yaşayan Rus asıllı Alman vatandaşı genç kadın, kendisine gelen ve tanışmak isteyen erkeklerin mesajlarını paylaştı. Kadın videoyu 'Türk erkekleri ben size sinirleniyorum.' diyerek videoya başladı.

Kaynak: Populicc

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye'de yaşayan Rus asıllı Alman vatandaşı kadın, Türk erkeklerine sinirlenmesinin nedenini açıkladı.

Paylaştığı videoda kendisine gelen mesajları ifşalayan kadına, yüzlerce erkekten mesaj geldiği ortaya çıktı. Genç kadın paylaşımına, 'Neden mi diyeceksiniz? Yoruldum!' yazdı.

