Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye Sigara Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde önemli temaslarda bulundu. Gazze Zirvesi için bir araya gelen liderler toplantıdan önce ayaküstü sohbet ederken görüntülendi ve ilginç diyaloglar yaşandı. Sigara karşıtlığı ve sigara içenlerden bırakma sözü almasıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni arasında da ilginç bir sigara diyaloğu yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte liderler arasındaki sigara diyaloğu 📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdoğan bugün Gazze Zirvesi için Mısır'daydı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın