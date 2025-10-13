onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye Sigara Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye Sigara Uyarısı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2025 - 18:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde önemli temaslarda bulundu. Gazze Zirvesi için bir araya gelen liderler toplantıdan önce ayaküstü sohbet ederken görüntülendi ve ilginç diyaloglar yaşandı. Sigara karşıtlığı ve sigara içenlerden bırakma sözü almasıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni arasında da ilginç bir sigara diyaloğu yaşandı.

İşte liderler arasındaki sigara diyaloğu 📹

Erdoğan bugün Gazze Zirvesi için Mısır'daydı.

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde önemli temaslarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gibi liderlerle görüştü.

