Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun Toplantıya Katılmasına Engel Olduğu Öne Sürüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi” öncesinde Mısır’a giderken, uçağının inişi sırasında yaşanan beklenmedik bir durum dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan “TUR” uçağı, Şarm El-Şeyh Havalimanı’na iniş hazırlığı yaparken teknik bir nedenle pisti pas geçti. Radar kayıtlarına göre uçak, Kızıldeniz üzerinde bir süre tur attıktan sonra iniş için yeniden yaklaşma yaptı. Havadaki bu gecikmenin nedeni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye katılma planıyla ilgili diplomatik görüşmeler olarak aktarıldı.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, uçakta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye katılacağını öğrenince anında müdahale etti.
Netanyahu’nun zirveye katılmayacağının kesinleşmesinin ardından Erdoğan, Şarm El-Şeyh Zirvesi’ne katılma kararını yeniden verdi.
