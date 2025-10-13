onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun Toplantıya Katılmasına Engel Olduğu Öne Sürüldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi” öncesinde Mısır’a giderken, uçağının inişi sırasında yaşanan beklenmedik bir durum dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan “TUR” uçağı, Şarm El-Şeyh Havalimanı’na iniş hazırlığı yaparken teknik bir nedenle pisti pas geçti. Radar kayıtlarına göre uçak, Kızıldeniz üzerinde bir süre tur attıktan sonra iniş için yeniden yaklaşma yaptı. Havadaki bu gecikmenin nedeni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye katılma planıyla ilgili diplomatik görüşmeler olarak aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, uçakta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye katılacağını öğrenince anında müdahale etti.

Cumhurbaşkanı’nın, “O katılıyorsa biz yer almayacağız” diyerek ekibe geri dönüş talimatı verdiği belirtildi. Bu kararlı duruş, diplomatik kulislerde büyük yankı uyandırdı ve dünya basınının dikkatini çekti.

Uçağın Kızıldeniz üzerinde geçirdiği yaklaşık 19 dakika, Erdoğan’ın duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğu kritik bir süre oldu. Bu kısa ama yoğun diplomasi trafiği sırasında Mısır yetkilileri ve zirve organizatörleriyle temaslar sürdü. Erdoğan’ın bu tavrı, Netanyahu’nun zirveye katılmamasıyla sonuçlandı ve Türkiye’nin tutumu masada net bir mesaj olarak kayıtlara geçti.

Netanyahu’nun zirveye katılmayacağının kesinleşmesinin ardından Erdoğan, Şarm El-Şeyh Zirvesi’ne katılma kararını yeniden verdi.

Uçağın inişi sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Erdoğan’ı havalimanında karşılayarak toplantıya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan’ın kararlı duruşu, özellikle uluslararası arenada geniş yankı buldu. Önceki dönemde Gazze’de ateşkes görüşmelerinde Türkiye’nin rolünü öne çıkaran ABD Başkanı Donald Trump da Erdoğan’a övgüde bulunmuştu. Trump, Erdoğan’ı güçlü bir lider ve bölgesinde etkili bir aktör olarak nitelendirmişti.

Bu adımlar, Türkiye’nin bölgesel diplomasi sahnesindeki aktif rolünü ve liderinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

