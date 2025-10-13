Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun Toplantıya Katılmasına Engel Olduğu Öne Sürüldü

Cumhurbaşkanı’nın, “O katılıyorsa biz yer almayacağız” diyerek ekibe geri dönüş talimatı verdiği belirtildi. Bu kararlı duruş, diplomatik kulislerde büyük yankı uyandırdı ve dünya basınının dikkatini çekti.

Uçağın Kızıldeniz üzerinde geçirdiği yaklaşık 19 dakika, Erdoğan’ın duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğu kritik bir süre oldu. Bu kısa ama yoğun diplomasi trafiği sırasında Mısır yetkilileri ve zirve organizatörleriyle temaslar sürdü. Erdoğan’ın bu tavrı, Netanyahu’nun zirveye katılmamasıyla sonuçlandı ve Türkiye’nin tutumu masada net bir mesaj olarak kayıtlara geçti.