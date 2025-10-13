onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır'a Götüren Uçak Pisti Pas Geçti, Kızıldeniz Üzerinde Dolaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır'a Götüren Uçak Pisti Pas Geçti, Kızıldeniz Üzerinde Dolaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2025 - 13:53 Son Güncelleme: 13.10.2025 - 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere 'TUR' uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm el-Şeyh'e geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak 'Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi'nin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
